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    27.05.2020 - 13:05 |

    Tesla Roadster için yeni özellik!

    Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla Roadster SpaceX paketi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

    Tesla Roadster için yeni özellik!

    Merakla satışa çıkması beklenen Tesla Roadster, biliyorsunuz uzun süredir heyecan uyandıran SpaceX paketiyle gündeme geliyor. Bildiğimiz kadarıyla SpaceX paketli Roadster‘ın gövdesinde ufak roket motorları (Cold gas thruster olarak geçiyor) bulunuyor.

    Geçtiğimiz dönemde önce bu motorların plakanın arkasına yerleştireceğini söyleyen Musk, bu paketin aracı ciddi anlamda daha hızlı ve performanslı hale geleceğini aktarmıştı. Musk bu paket için kısa süre önce de konuştu.

    Bu paketin geleceğini bir kez daha kesin olarak belirten CEO, bu motorlarda çok yüksek basınçta sıkıştırılmış hava kullanacaklarını aktardı. Birden fazla motor olacağını ancak esas itici ana motorun otomatik olarak aşağıya inecek arka plakanın arkasında olduğunu belirten Elon Musk, bu çok şaşırtan altyapıyı “James Bond gibi” benzetmesi ile aktardı.

    Tesla Roadster’ın özellikleri

    Tesla Roadster 0’dan 100 km/s hıza sadece ama sadece 1,9 saniyede çıkabiliyor. Üç motor üzerine kurulan ve dört çeker olan araç, maksimum 400 km/s hız yapabiliyor ve tam 1.000 km menzil sunuyor. 200 kWh bataryaya sahip olduğu belirtilen süper spor elektrikli otomobil, sunduğu 10.000 Nm tork değeriyle nefesleri kesiyor. 2020 yılından sonra 250 bin dolara satılacak araç, şimdiden birçok kişi tarafından satın alınmış durumda.

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