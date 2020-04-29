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    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla'ya rakip Çin'den
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    29.04.2020 - 17:55 |

    Tesla'ya rakip Çin'den

    Xpeng, Tesla Model 3’e rakip araç geliştiriyor. Çinli otomobil firması P7 Sedan’ı tanıttı.

    Tesla'ya rakip Çin'den

    Elektrikli otomobil pazarını yeni üyesi P7 Sedan görücüye çıktı. Çin merkezli Xpeng’in tanıttığı araç şirketin üretime geçecek ikinci modeli olacak. Engadget’ta yer alan habere göre otomobil tek şarj ile 840 kilometre yol gidebilecek.

    Çin merkezli şirket tarafından Tesla Model 3’e rakip olarak lanse edilen araç Model 3’ten yaklaşık 320 kilometre daha fazla menzile sahip.

    12 adet ultrasonik sensör ve 5 adet milimetrik hassasiyette radara ev sahipliği yapan P7 Sedan 0’dan 100 kilometre hıza 4,3 saniyede çıkabiliyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre P7 Sedan’ın Çin’deki başlangıç fiyatı ise 229 bin 990 Yuan (yaklaşık 36 bin dolar).

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