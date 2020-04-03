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    HaberlerOtomobil Haberleri Test merkezi oluşturuyor!
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    03.04.2020 - 18:40 |

    Test merkezi oluşturuyor!

    Suzuki Motor Corporation, Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan kuruluşu Suzuki Motor of America Inc. (SMAI) bünyesinde yeni bir deniz motorları test merkezi oluşturacağını duyurdu.

    Test merkezi oluşturuyor!

    Denizcilik sektörüne yönelik önemli çözümler geliştiren dünyanın önde gelen motor üreticilerinden Suzuki, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren şirketi Suzuki Motor of America Inc. (SMAI) bünyesinde yeni bir deniz motorları test merkezini devreye almaya hazırlanıyor. Suzuki’nin marin sektöründe önemli pay sahibi olduğu ABD’nin doğusunda kurulacak olan yeni merkez, “Suzuki Marine Technical Center USA” adıyla faaliyet gösterecek. Florida eyaletine bağlı Panama City şehrinde yer alacak olan tesis, Suzuki’nin dıştan takma deniz motorlarının, potansiyel müşterileri için daha verimli bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlayacak.

    Tesisin; Suzuki’nin deniz motorlarının tasarım, geliştirilme ve test operasyonlarını gerçekleştiren Japonya’daki merkezi Marine Technical Center’ın ardından, bu alanda stratejik öneme sahip yeni bir üs haline getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni tesis, Suzuki’nin bölgedeki marin pazar payının artmasına katkı sağlamak amacıyla, ABD merkezli tekne üreticileriyle daha etkin işbirliklerinin gerçekleşmesine de destek olacak.,

    Marin sektörünün kalbine Suzuki yatırımı!

    1,7 milyar Japon Yeni değerindeki yatırımla hayata geçecek olan Suzuki Marine Technical Center, yaklaşık 20 dönümlük bir arazide kurularak tekne pazarının yoğun olduğu Meksika körfezini de kapsayan bir alanda Suzuki’nin etkinliğini daha da artıracak.

      Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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