Tiguan ve Arteon ne zaman gelecek? Volkswagen açıkladı!

Volkswagen hibrit teknolojisini araçlarına entegre etmeye devam ediyor. Tam elektrikli modeli ID.3 ile iyi bir satış grafiği yakalayan marka şimdi de hibrit seçeneğini otomobil severlerin beğenisine sunuyor. 2020 itibariyle hibrit teknolojisini Arteon ve Tiguan’da kullanmak isteyen Volkswagen ilerleyen dönemde Golf ve Passat’ta da kullanmayı planlıyor.

Bu yıl tanıtılacak

Passat GTE’de kullanılan altyapı Tiguan ve Arteon’da da kullanılacak. Araçların 215 beygirlik güce 488 Newton metrelik torka sahip olması bekleniyor. Ayrıca kullanıcılar içten yanmalı motor kullanmadan 56 kilometre boyunca yol alabilecek. Satış takvimi ise ilerleyen günlerde yayınlanacak.

Volkswagen araçları 2020 bitmeden bitmeden piyasaya sürmeyi planlıyor.