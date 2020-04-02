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    HaberlerOtomobil Haberleri Tiguan ve Arteon ne zaman gelecek? Volkswagen açıkladı!
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    02.04.2020 - 09:52 |

    Tiguan ve Arteon ne zaman gelecek? Volkswagen açıkladı!

    Uzun süredir test görüntüleriyle gündeme gelen Volkswagen’in Tiguan ve Arteon markalarının yeni modellerinin piyasaya çıkma tarihi belli oldu. Volkswagen Tiguan ve Volkswagen Arteon ne zaman çıkacak?

    Tiguan ve Arteon ne zaman gelecek? Volkswagen açıkladı!

    Volkswagen hibrit teknolojisini araçlarına entegre etmeye devam ediyor. Tam elektrikli modeli ID.3 ile iyi bir satış grafiği yakalayan marka şimdi de hibrit seçeneğini otomobil severlerin beğenisine sunuyor. 2020 itibariyle hibrit teknolojisini Arteon ve Tiguan’da kullanmak isteyen Volkswagen ilerleyen dönemde Golf ve Passat’ta da kullanmayı planlıyor.

    Bu yıl tanıtılacak

    Passat GTE’de kullanılan altyapı Tiguan ve Arteon’da da kullanılacak. Araçların 215 beygirlik güce 488 Newton metrelik torka sahip olması bekleniyor. Ayrıca kullanıcılar içten yanmalı motor kullanmadan 56 kilometre boyunca yol alabilecek. Satış takvimi ise ilerleyen günlerde yayınlanacak.

    Volkswagen araçları 2020 bitmeden bitmeden piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Tiguan ve Arteon ne zaman gelecek Volkswagen açıkladı

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