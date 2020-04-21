Tork Nedir? Arabaların Motorundaki Tork Ne Anlama Gelir, Ne İşe Yarar?

Tork, arabaların özelliklerinden bahsedilirken çok sık karşımıza çıkar. Genellikle de, beygir gücü ile karşılaştırılan tork, arabaların en önemli özelliklerinden birisidir. Arabalarda torkun işlevleri ve tork gücü gibi özelliklerinin ne anlama geldiğinin bilinmesi faydalı olacaktır. Tork ve beygir gücü arasındaki farklar da, iyi analiz edilmelidir.



Tork Nedir?



Tork, kavramsal olarak; döndürme kuvveti anlamına gelmektedir. Daha ayrıntılı olarak ifade etmek gerekir ise; aracın motorunda bulunan krank milinin, 1 dakika içerisinde yaptığı dönüş sayısıdır. Dönüşlerin çok veya az olması ise, aracın hızını ve de çekiş gücünü belirlemektedir.



Arabaların Motorundaki Tork Ne Anlama Gelir?



Tork, motorun dönme kuvvetinin; araçta tekerlekleri itme kuvvetine dönüştürülmesini sağlamaktadır. Yani bir nevi, aracın çekiş gücü ile ilgilidir. Özellikle de, yokuş yukarı çıkarken arabanın gösterdiği performans; torkunun iyi olmasıyla mümkündür.



Arabalarda Tork Gücü Oranı



Arabalarda tork gücü oranları değişkendir. Araba alınırken buna dikkat edilmesi önemlidir. Arabadan arabaya; aracın motor tipine göre, tork gücü farklılık gösterir. Dizel motorların tork gücü, benzinli motorların tork gücünden daha yüksektir.



Dizel arabalardaki motorların piston kolu, çoğu zaman benzinli arabalarınkinden daha uzundur. Bu uzun kollar da, bir nevi daha yüksek dönüş kuvveti uygular. Bu yüzden, dizel motorların tork gücü; çok daha fazla olmaktadır. Bu durum, aynı zamanda yakıt tüketimini de azaltmaktadır.



Tork Gücü ile Beygir Gücü Arasında Ne Gibi Farklar Bulunur?



Tork gücü, yukarıda da bahsettiğimiz üzere; çekiş kuvvetini ifade eder. Beygir gücü ise, genellikle daha çok; hız ile ilgili bir terimdir. Gücün kullanılacağı ihtiyaçlar farklıdır, dolayısıyla da; temel ayrım budur. Örneğin, yarış arabalarındaki beygir gücü fazladır; çünkü bu arabaların hızlı olmaları gerekir. Tork gücünün ise, hızla hiçbir ilgisi yoktur. Beygir gücü ve tork gücünün farkı, bu şekilde özetlenebilir.



Araba hareket halindeyken, araca uygulanacak beygir gücü ve tork gücünü anlamanın da yolları bulunur. Beygir gücü hız ile ilgili olduğundan, anlamak için hız göstergesine bakmanız gerekli ve yeterlidir. Tork gücünü öğrenmek için ise, kesinlikle devir göstergesine bakmalısınız. Arabanız mevcut düzende, ne kadar az bir devirde; ne kadar yüksek hızlara çıkıyor ise, tork gücü de o kadar fazladır.