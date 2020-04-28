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    HaberlerOtomobil Haberleri Tork nedir? Tork anahtarı ve tork konvertörü ne anlama gelir?
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    28.04.2020 - 14:48 |

    Tork nedir? Tork anahtarı ve tork konvertörü ne anlama gelir?

    Pek çok kişi tork kelimesinin ne anlama geldiğini ve bu kelimeden türeyen sözcükleri de merak ediyor. Araçlarla ilgili bir mantığı anlatan tork hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, tork nedir? Tork anahtarı ve tork konvertörü ne anlama gelir? İşte bilmesi gerekenler.

    Tork nedir? Tork anahtarı ve tork konvertörü ne anlama gelir?

    Halk arasında tork otomobilin çekişi olarak bilinmektedir. Yani herhangi bir aracın çekiş gücü şeklinde tabir etmek mümkün. Bu bağlamda traktör, otobüs ya da otomobil gibi pek çok aracın çekiş gücü tork ismiyle bilinir. Tork ne kadar güçlü ise araç aynı şekilde yüksek bir çekiş gücüne sahip olur.

    Tork nedir?

    Ağır yükleri taşıyan araçlar için yüksek çekiş gücü gerekir. Araçlardaki bu çekiş gücünün sağlayan sistemi ise tork olarak bilinir. Bu durum fizikteki dönme momenti üzerinden ele alınır. Örneğin bir somunu anahtar ile çevirirken ne kadar geriden tutulursa dönme gücü de bir o kadar kolay şekilde yapılabilmektedir. Araçlardaki tork sistemi de aynı mantığa sahiptir. Bu doğrultuda bir aracın tekerlek çapı ne kadar küçük olursa çekiş gücü aynı şekilde yükselir. Her ne kadar böyle bir durumda hız kaybedilse dahi, ani tepkiyi veren esnek bir yürüyüş karakteristiği ile beraber yüksek tork gücü elde edilir.

    Tork anahtarı ne anlama gelir?

    Motor üst kapağı ile beraber dozer cer dişlisi gibi birtakım sistemler üzerinden bu kritik parçaların yüksek tork gücüne sahip olması gerekir. Bu gücü yakalamak için ise tork değeri adına tork anahtarı kullanılır. Bu değerdeki civatayı sıkmak için tork anahtarı değerlendirilir ve istenilen çekiş gücü elde edilir.

    Tork konvertörü ne anlama gelir?

    Manuel vitesler konusunda yani düz vitesler adına vites değiştirirken debriyaj kavraması noktasında motorun boşa alınması gerekir. Ancak otomatik vitesli araçlarda motor ile bağlantı arasında debriyaj kavraması için bir sistem bulunmuyor. O yüzden bu sistemi bağlamak adına tork konvertörü kullanılır.

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