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    HaberlerOtomobil Haberleri Toyota Çekya’da Yaris üretimi yapacak
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    11.01.2021 - 07:00 |

    Toyota Çekya’da Yaris üretimi yapacak

    Toyota ve PSA Grubu arasında 2002’deılında başlayan işbirliği sonucunda ortak üretim gerçekleştiren TPCA fabrikasının tüm hisseleri, Toyota tarafından satın alındı.

    Toyota Çekya’da Yaris üretimi yapacak

    Böylelikle Çekya’daki Kolin üretim tesisi Toyota Motor Avrupa’nın bir parçası haline geldi. Toyota aynı zamanda üretim tesise yatırım yaparak genişletme ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte Toyota, artan talebe yanıt vermek adına hibrit teknolojisi dahil olmak üzere yeni Toyota Yaris’in üretimine 2021’in ikinci yarısında burada da başlayacak.

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