BİST107.2661.65EURO7.580.21USD6.81-0.07ALTIN380.540.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Toyota Hilux'u efsane isim test etti!
    ABONE OL
    01.06.2020 - 18:33 |

    Toyota Hilux'u efsane isim test etti!

    Toyota Hilux'ın üretim öncesi yeni nesil prototipi, ilk olarak motor sporlarının "efsane ismi" Fernando Alonso tarafından test edildi.

    Toyota Hilux'u efsane isim test etti!

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alonso ve Marc Coma, geçen yıl İspanya'da 2020 Dakar Rallisi'ne hazırlanırken rally raid özelliklerine sahip Toyota Gazoo Racing Hilux'un yanı sıra Yeni Hilux'un da özelliklerini görme fırsatını buldu.

    Alonso ve Coma ikilisi, Dakar Rallisi'ndeki ilk denemelerinde bitiş çizgisine Hilux ile ulaşmayı başarmıştı.

    Dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli Hilux'un yeni jenerasyonu, yeni ve güçlü 2.8 litre motoru ve yeni süspansiyon geometrisi ile kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konusundaki "haklı ününü" daha ileriye taşıyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Alonso, Hilux'ın bir "efsane" ve bu aracın her zaman vazgeçilmez favorisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Yeni Hilux, Toyota Gazoo Racing'in daha iyi otomobiller üretme felsefesiyle hayat buldu. Böylesine zorlu şartlarda, ralli etaplarında yeni bir aracı test etmek ve limitlerine kadar zorlamak çok güzeldi.

    Yeni 2.8 litre motor gerçekten iyi tepkiler veriyor ve yeni süspansiyon harika hissettiriyor. Hilux'ı limitlerine kadar zorlasanız da konfordan ödün vermiyor. Yeni Hilux'ın yenilmez olduğunu düşünüyorum."

      Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Çok acı olay! Henüz 14 yaşındaydı...

      Çok acı olay! Henüz 14 yaşındaydı...

      Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

      Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

      Belçika Prensi Joachim özür diledi

      Belçika Prensi Joachim özür diledi

      1 Haziran On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 930. hafta On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor

      1 Haziran On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 930. hafta On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor

      Sıradaki Haber