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    HaberlerOtomobil Haberleri Toyota üretime 'bakım arası' veriyor
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    30.07.2020 - 11:44 |

    Toyota üretime 'bakım arası' veriyor

    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara veriyor.

    Toyota üretime 'bakım arası' veriyor

    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında tatile giriyor. Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

    Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz yıl 251.637 adet araç üretirken, 230.659 adet ihracat gerçekleştirdi. Geçen dört yıllık süreçte de Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşmıştı. Üretim faaliyetlerini Sakarya’da gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2020 yılının sonunda bir önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırarak sürdürmeyi hedefliyor.

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