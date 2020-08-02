BİST1.127-0.76EURO8.23-0.53USD6.98-0.10ALTIN443.290.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Toyota Yaris ne zaman satılmaya başlanacak?
    ABONE OL
    02.08.2020 - 11:35 |

    Toyota Yaris ne zaman satılmaya başlanacak?

    Toyota’nın B segmentindeki otomobili Yaris yenilenerek otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. Türk tüketicilerinin de merakla beklediği yeni Toyota Yaris’in Türkiye’ye geliş tarihi de belli oldu. İşte yeni Toyota Yaris’in Türkiye’de satışa çıkacağı tarih.

    Toyota Yaris ne zaman satılmaya başlanacak?

    Toyota, ürün gamındaki en küçük otomobili Yaris'in yeni versiyonunu Türkiye'de satışa sunmak için tarih verdi.

    Şirketten yapılan açıklamada, Yaris'in dördüncü versiyonu Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

    Dördüncü nesli ortaya çıktı

    Markanın Corolla modelinde de kullanılan 'TNGA' mimarisi üzerinde geliştirilen yeni Yaris'in, bu sayede daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip olduğu kaydedildi.

    Yaris’in nesil değişimi ile birlikte uzunluğunun 5 mm azaldığı, dingil mesafesinin ise 50 mm uzatıldığı bildiriliyor. Aracın yüksekliğinde ise 40 mm azalma yaşandığı açıklanıyor. daha

    Yaris’te Toyota’nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine de yer verildiği belirtildi. Yeni nesil hibrit motorun, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağladığı da verilen bilgiler arasında.

    Yaris'in kaputunun altında yer alan 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motor ile elektrik motorun birlikteliğinden oluşan hibrit sistem toplam 116 beygir güç üretiyor.

    2 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto çekilişinde 25 Milyon TL verilecek! Süper Loto hangi günler çekilecek?

    Süper Loto çekilişinde 25 Milyon TL verilecek! Süper Loto hangi günler çekilecek?

    Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

    Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

    Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

    Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 50 milyon TL! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 50 milyon TL! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?

    Sıradaki Haber