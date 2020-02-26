‘Türkiye’ye pek çok yeniliği getirdik’

LeasePlan Türkiye ofisi olarak ilk yakıt yönetimi, ilk OGS/HGS yönetimi, ilk açık hesaplama, ilk filo raporlama, ilk online filo kiralama gibi birçok yeniliği pazara getirdiklerini belirten Oktay, “Türkiye’de bir ilk olarak 2012 yılından itibaren tamamen kendi geliştirdiğimiz bir alt yapıyı kullanan ‘tiklakirala.com’ web sitesiyle tüm operasyonel kiralama sürecini uçtan uca online olarak sunan bir site inşa ettik. Online bir alış veriş sitesi mantığında kurgulanmış bu sitede şirketler araçlarını marka, model, kira tutarı ya da yakıt tipine göre bile seçebilir ve birkaç tıkla kiralama işlemini gerçekleştirebilir” dedi. Oktay, işbirliği kurdukları 8 büyük otomotiv markasının bayilerinin, yine kendi geliştirdikleri “LeasePlan İş Ortağım Platformu”nu kullanarak anlık şekilde “kişiye özel kiralama teklifi” hazırlayıp müşterilere sunabildiklerini de belirtti.

‘Önemli potansiyel var’

Kiralama sektörünün büyümesi ile ekonomik büyümenin doğrudan ilişkili olduğuna da dikkat çeken LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, şöyle devam etti:

“Şirketler yatırım yaparak işlerini büyüttükçe kiralama sektörü de büyüyor. 2018’de ekonomik büyüme yavaşlayınca ister istemez bu sektöre de yansıdı. 2018 ortasında yaşanan kur atağı o döneme kadar %80-85’i döviz üzerinden yapılan kiralamalarımızın pahalı hale gelmesine neden oldu. Ekonomideki daralma, kur atağı, TL kontrat zorunluluğu derken, bir anda şirketleri satın almaya yöneltti. Bir kısmı araç parklarını küçülttü, bir kısmı 2. el satın almaya döndü. Yıllarca yüzde 15-20 oranında büyüyen sektör, 2018’de yüzde 11-12 daraldı, 2019’da da benzer bir daralma yaşandı. Son iki yılda bu süreç yüzde 25 gibi bir daralma ile sonuçlandı... Türkiye’de 2 milyondan fazla şirket aracı var. Sektör şu anda bu rakamın yalnızca 260 bin adetini kiralamış durumda. Kısacası önemli bir yol ve potansiyel var.”

Elektrikli araçlara ilgi

Sıfır emisyonlu araçlara geçiş konusunda da çalışmalar yaptıklarına değinen Oktay, “LeasePlan olarak bu doğrultuda 2021 yılına kadar çalışan filomuzu, 2030’a kadar da tüm filomuzu sıfır emisyonlu araçlara çevirmek gibi bir taahhüdümüz var. LeasePlan merkezde yani Hollanda’da herkes elektrikli araç kullanıyor şu anda. Hollanda’da, Norveç’te şirketler elektrikli araca dönmüş durumda. Türkiye’de de bu dönüşümü kolaylaştırabilmek ve hızlandırmak adına çalışıyoruz” diye konuştu. 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri etkinliklere şirketleri davet ederek, onlara Türkiye’de sunulan hibrit ve elektrikli araçları tanıttıklarını kaydeden Oktay, “Onlarla hem dünyadaki hem Türkiye’deki gelişmeleri paylaşıyor ve test sürüşü imkanları tanıyoruz. Bu öncü duruşumuza devam edeceğiz... Dönüşüm için onları hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.