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    20.02.2021 - 09:42 |

    Üst üste dördüncü kez ödülün sahibi oldu

    Alfa Romeo Giulia, auto motor&sport dergisi tarafından düzenlenen “Best Cars” yarışmasında 2021 yılının orta sınıf- ithal kategorisinde birinci seçildi.

    Üst üste dördüncü kez ödülün sahibi oldu

    Bu yıl 45’incisi düzenlenen yarışmada, okuyucu oylarının yüzde 22’sini toplayan Giulia, üst üste dördüncü kez ödülün sahibi oldu.

    Alfa Romeo'nun dinamik orta sınıf sedanı Giulia, yeni yıla ödülle girdi. Alman otomobil dergisi auto motor&sport tarafından bu yıl 45’incisi düzenlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği “Best Cars” isimli yarışmada, 100 bini aşkın okuyucu, 11 farklı kategoride 378 model için oylamada bulundu.

    Alfa Romeo Giulia, oyların yüzde 22’sini aldı. Giulia’nın “Best Cars - En İyi Otomobil Ödülleri”nde 5 yıl içinde kazandığı dördüncü zaferi, Almanya'daki otomobil hayranları arasındaki yerini pekiştirdi.

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