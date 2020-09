Vespa 80'ler ve 90'lar ruhunu geri getiriyor

İtalya’da 1946 yılında kurulan ve motosiklet dünyasına yeni bir soluk getiren Vespa, geçmişin izleri ile zamanın ötesinde tasarımların buluştığu yepyeni bir seri için sokak modasının efsanesi Sean Wotherspoon ile bir araya geldi. Vespa Primavera Sean Wotherspoon olarak vitrinlerde kendine yer açan bu seri, hem Vespa hem de Sean’ın tüm yaratıcı enerjisinin harmanlandığı cesur, eğlenceli ve iddialı bir özel seri olmasıyla dikkat çekiyor. Geleceğe yön veren gücünü geçmiş ile koparmadığı bağından alan seri; vintage ruhunu yansıtan özel renklere sahip kask ve giyim koleksiyonu ile de hem moda hem motosiklet dünyasına yön vermeye hazırlanıyor.

Şehrin sokaklarına yeni bir ikon geliyor!

Son zamanlarda moda dünyasında adından oldukça söz ettiren Sean Wotherspoon, kendi tarzıyla Vespa’nın tasarım ruhuna çağdaş bir dokunuş katarak, özellikle 80’ler ve 90’lardan kalma karma renk unsurlarını vintage esintilerle birleştiriyor ve Vespa’ya iddialı bir görünüm kazandırıyor. Sarı, kırmızı, koyu yeşil ve akuamarin ile tüm aracı saran renklerin sokaklara kattığı enerji, Vespa siluetinin profili ve Vespa logosuyla süslenen jantlar beyaz yüzeyiyle kontrast oluşturarak Sean Wotherspoon serisine imza atıyor.

Tasarımda çeşitliliğin uyumu!

Tasarımda metal, kadife, plastik ve kauçuk gibi farklı malzemelerin birbiriyle uyum içinde kullanılması, bu özel serinin bir diğer dikkat çekici unsurlarından. Tasarlandığı ilk günden bu yana Vespa’ya özel bir uygulama olan çelik gövde geleneğini bu kez de koruyan Vespa Primavera Sean Wotherspoon serisi, sele için açık kahverengi damarlı kadife tercih ediyor. Arka çamurlukların yanlarına ise modele özgü beyaz Primavera logosunu gerçek bir sokak sanatçısı edasıyla uygulayan Vespa Primavera Sean Wotherspoon serisi, 50 ve 150 cc’lik motor seçenekleriyle ülkemizde de satışa sunuldu.

Sokak modasının efsanesi Sean Wotherspoon!

Sean ve iki arkadaşı 2013 yılında birkaç ay içinde efsaneleşen Richmond, Virginia’da Round Two adında bir mağaza açtı. Bugün gelinen noktada Round Two mağazaları tüm büyük ABD şehirlerinde bulunuyor. Son on yılda spor ayakkabılara ve spor giyime olan yoğun ilgi, 80’li, 90’lı yıllara damgasını vuran renklere ve yaratıcılığa duyulan sevgi ve devrim niteliğindeki yaratıcılık dünya çapında bir başarıyı beraberinde getirdi. Sean ilk olarak Nike ile işbirliği yaptı ve bunu Disney, Prince, Lacoste ve Galleries Lafayette gibi büyük isimler takip etti.