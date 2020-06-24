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    HaberlerOtomobil Haberleri Volkswagen eski şirketini geri alacak!
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    24.06.2020 - 16:48 |

    Volkswagen eski şirketini geri alacak!

    Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in, 2006 yılında sattığı araç kiralama şirketi Europcar'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü kaydedildi. Şirket kaynaklarına göre, koronavirüs salgınının turizm sektörünü vurması sonucu zor günler yaşayan Europcar ile Volkswagen'in filosunu daha kârlı bir şekilde değerlendirmek istediği belirtiliyor.

    Volkswagen eski şirketini geri alacak!

    Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in, Fransız araç kiralama şirketi Europcar'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

    Şirket kaynakları, Volkswagen'in filosunu daha yüksek kârlı olarak değerlendirmek için satın almayı düşündüğünü kaydederken, koronavirüs salgını nedeniyle turizmdeki düşüşün de Europcar'ı iflasın eşiğine getirdiğine dikkat çekiyor.

    Europcar'ın piyasa değeri 390 milyon euro seviyesinde. Fransız şirketin borçlarının ise 1 milyar euronun üzerinde olduğu belirtiliyor.

    Volkswagen, 2006 yılında Europcar'ı Avrupalı yatırım firması Eurazeo'ya 3.3 milyar euro karşılığında satmıştı.

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