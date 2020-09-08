Volkswagen ID.4'ün kabin görselleri sızdırıldı

Volkswagen, 23 Eylül’de resmi olarak tanıtmayı planladığı ID.4 elektrikli SUV’un iç mekanına ilişkin görseller paylaştı. Volkswagen ID.4 ve onun küçük kardeşi ID.3 hatchback’in kabin tasarımları birbirine fazlasıyla benziyor.

Volkswagen, ID.4'ün kabinini "modern ve konforlu bir salon" olarak tanımlıyor. Oldukça geniş bir yaşam alanı sunacak aracın dış tasarımı da oldukça sade görünecek. Wolfsburglu üretici, aracın kabinindeki döşemeleri de tamamen geri dönüştürülen materyallerden üretecek.

MEB platformunun sunduğu rahatlık ve ön kısımda bir motorun bulunmuyor oluşu Volkswagen ID.4'ün kabin hacminin oldukça geniş olmasını sağlayacak.

Bununla birlikte aracın koltuklar dik konumda 543 litrelik bagaj hacmi sunacağını da belirtelim. ID.4'ün üretimine resmen başlayan Volkswagen, ürünü ülkemizde de satışa sunacak.