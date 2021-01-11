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    HaberlerOtomobil Haberleri Volkswagen olmadı, Lucid verelim!
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    11.01.2021 - 07:00 |

    Volkswagen olmadı, Lucid verelim!

    Volkswagen’in, Türkiye’de kurmaya niyetlendiği fabrika için aday olan ve bunun için yıllık 20 bin araç alım garantisi bile veren Suudi Arabistan, bunda başarılı olamayınca direksiyonu “Lucid”e çevirdi.

    Volkswagen olmadı, Lucid verelim!

     

    Bloomberg’in haberine göre elektrikli lüks araç üretici Lucid ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, ülkede bir üretim tesisi kurulması için pazarlıklar yürütüyor. Halen Lucid şirketinin hissedarları arasında bulunan Suudiler, fabrika yeri için de Kızıldeniz’de önemli bir liman şehri olan Cidde’yi düşünüyor. Bununla birlikte “geleceğin şehri” olarak tanıtılan ve sıfırdan kurulan Neom’un da ikinci bir alternatif olduğu kaydediliyor.

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