Volkswagen olmadı, Lucid verelim!

Bloomberg’in haberine göre elektrikli lüks araç üretici Lucid ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, ülkede bir üretim tesisi kurulması için pazarlıklar yürütüyor. Halen Lucid şirketinin hissedarları arasında bulunan Suudiler, fabrika yeri için de Kızıldeniz’de önemli bir liman şehri olan Cidde’yi düşünüyor. Bununla birlikte “geleceğin şehri” olarak tanıtılan ve sıfırdan kurulan Neom’un da ikinci bir alternatif olduğu kaydediliyor.