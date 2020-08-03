Volkswagen yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ± verilerini aÃ§Ä±kladÄ±

Alman Ã¼retici iÃ§inde bulunduÄŸumuz koronavirÃ¼s salgÄ±n sÃ¼recini gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha iyiye gidiyor diye aÃ§Ä±klasa da 2019 satÄ±ÅŸlarÄ±na gÃ¶re ciddi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydetti.

Ã‡ok markalÄ± Ã¼retici, 2020 sonuÃ§larÄ±nÄ± satÄ±ÅŸlarÄ± olumlu olan bÃ¶lgeler de olsa 2019 yÄ±lÄ±na gÃ¶re daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Marka 800 milyon euroluk operasyonel kayÄ±p aÃ§Ä±kladÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda Volkswagen teslimatlarÄ± yÃ¼zde 27.4 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3.9 milyon adet oldu.

Grup marka satÄ±ÅŸlarÄ± ise Volkswagen binek otomobiller 1.1 milyon, Audi 416 bin, Skoda 372 bin, Seat 197 bin, Lamborghini 3 bin 604, Bentley 4 bin 569, Porsce 116 bin, VW ticari araÃ§lar 157 bin, Scania 31 bin, Man 47 bin adet olarak gerÃ§ekleÅŸti.

TÃ¼m bu detaylar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda dev grup hisse baÅŸÄ±na 4.5 euro ve imtiyazlÄ± hisse baÅŸÄ±na 4.86 euro temettÃ¼ Ã¶nerdi.

Â