Volkswagen'e pahalıya patlayan cıvata

Amerika Ulusal Otoyol Trafiği Güvenliği (NHTSA) 18 Haziran 2015 ve 9 Aralık 2017 yılları arasında üretilen CZTA kodlu Volkswagen Jetta otomobillerin yakıt rayı üzerinde bulunan civataları yüzünden geri çağırılması gerektiğini açıkladı.

Toplam 218 bin 192 adet otomobilin etkilendiği bu durum, motor yakıt rayları üzerindeki cıvataların tam sıkılmadığından kaynaklı olarak yakıt sızdırma riskine bağlı olarak sorun teşkil ediyor.

Araç kullanıcılarının yakıt kokusu alması ve motorda bazı yakıt kaçaklarını görmesi ihtimali de var. AutoNews’a açıklama yapan bir sözcü bu sorunla alakalı bir sorun veya bir kaza yaşanmadığını belirtti.

Araç sahiplerinin 20 Aralık tarihinden itibaren otomobillerindeki sorunu gidermek için bayilerden randevu almaları gerekiyor. Hatanın giderilmesi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Soruna konu olan motorlar 1.4 litrelik TSI motorlar olarak biliniyor.