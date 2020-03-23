Volvo Cars kamyondan trene geçti

Markanın, Belçika, Ghent merkezli üretim tesisi ve kuzey İtalya'daki amaca uygun bir depo arasındaki yolda demiryolu taşımacılığının tercih edilmesi, CO2 emisyonlarını neredeyse yüzde 75 oranında azalttı. Ghent'ten Avusturya'daki ikinci bir depoya kadar ulaşan başka bir rotada demiryolu taşımacılığına geçilmesi sayesindeyse, emisyonlar neredeyse yarı yarıya azalmış oldu. Her iki girişim de Volvo Cars'ın bu yıl ortaya koyduğu iklim eylem planının bir parçasını oluşturuyor.

Şirket, plan kapsamında 2018 ile 2025 arasında otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefliyor. Bu hedef, lojistik dahil tüm operasyonel emisyonlarda yüzde 25'lik bir azalma sağlanmasını gerektiriyor. 2025 planı, Volvo Cars'ın 2040 yılına kadar iklim-nötr bir şirket olma hedefine yönelik atılmış somut bir adımı temsil ediyor.

Tren tercih edildi

Volvo Cars Üretim ve Lojistikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Javier Varela, “Tüm operasyonlarımızdaki emisyonları önemli ölçüde azaltmayı planladığımızı söylediğimizde gerçekten ciddiydik. Lojistik ağımız bu bulmacanın sadece bir parçası, ama önemli bir parçası. Bu yaptığımız uygulama, çevre üzerindeki etkimizi anlamlı ve kararlı adımlarla azaltma vaatlerimiz için bir örnek teşkil ediyor” dedi. Volvo Cars, ayrıca Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde demiryolu taşımacılığını daha geniş ölçekte kullanmak istiyor. Şu anda, otomobiller Çin merkezli üretim tesislerinden haftada iki kez trenle Belçika'daki Ghent limanına taşınıyor. Diğer tren bağlantıları, yeni Volvo otomobillerini Çin ve Rusya'daki bölgesel depolara ulaştırıyor.