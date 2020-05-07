Yarı Otomatik Vites Nedir? Tam Otomatik İle Yarım Otomatik Vites Araçların Farkı

Otomatik vites araç kullanıcılarını önemli ölçüde rahatlatmakta ve işlerini kolaylaştırmaktadır. Fakat bu vites tipi de yarı ve tam olarak birbirinden ayrılmaktadır. Yarı otomatiklerde konfor daha azken, tam otomatiklerde konfor seviyesi manuel viteslere göre üst seviyededir.



Yarı Otomatik Vites Nedir?



Yarı otomatik vites tiplerinde vites tek kavramalıdır. Vitese araç şoförünün basmasındansa, araç kendiliğinden debriyaja basmaktadır. Tek kavramalı olduğundan dolayı vites geçişleri tam otomatik araçlara göre daha çok hissedilmektedir. Fakat en çok kalkış anında ve ikinci vitese geçişlerde rahatlıkla hissedilebilmektedir. Şehir içindeki yoğun trafikte bu his büyük oranda artış gösterebilmektedir.



Tam Otomatik İle Yarı Otomatik Vites Araçları Farkı



Tam otomatik vitesler, yarım otomatik vites tiplerinden farklı olarak çift kavrama prensibine bağlı olarak çalışmaktadır. Yarı otomatiklerde sadece debriyaj görevi yapılmasına karşın, tam otomatiklerde debriyajın haricinde geçirilecek vites de debriyaj kontrol edilirken hazır hale getirilir. Dolayısıyla vites geçişleri neredeyse hissedilemeyecek kadar sessiz ve sarsıntısız şekilde yapılmaktadır.



Araç üreticileri tam otomatik viteslere daha büyük öncelik tanımaktadırlar. Bunun sebebi, yarı otomatik vitesli arabaların bazı noktalarda tam otomatik vitesli araçların gerisinde kalmasıdır. Her ne kadar iki araç tipinde de yokuş kalkış desteği olmasına rağmen, yarı otomatik araçlarda aracın kayma süresi daha fazladır. Fakat son yıllarda kullanıma sunulan tam otomatik araçlar yokuşta neredeyse hiç kaymadan direkt olarak kalkabilmektedir.



Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesinden dolayı hem tam otomatik vites tiplerinde hem de yarı otomatik vites tiplerinde büyük değişimler meydana gelmiştir. Yapılan geliştirmeler ile birlikte yarı otomatik vitesler de, tam otomatik vites ile neredeyse aynı performansı vermeye başlamıştır.