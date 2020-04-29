Yatırımlarını Bodrum'a taşıyor

İzmir, Ankara, gibi büyükşehirler de faaliyetlerini sürdüren Ayaz Grup yönetim kurulu başkanı Hakan Ayaz, Bodrum'a yaptığı yatırımın detaylarını ilerleyen tarihlerde açıklayacağını bildirdi.

Hakan Ayaz, yatırımlarını sadece Bodrum’da yapmıyor. Yurt içindeki yatırımlarının yanı sıra geçtiğimiz aylarda Almanya’da da yatırım yaptı.

Almanya, Hakan Ayaz'ın yeni yatırımına ev sahipliği yaparken aynı zamanda iş dünyasının ilgisini de çekerek pek çok Türk iş insanın yurt dışı yatırımı konusunda teşvik etmeye devam ediyor. Yaptığı açıklamalarda yeni yatırımlarının farklı alanlarda olacağını bildiren Hakan Ayaz doğru yatırımın kendilerini zirveye taşıyacak en önemli etken olduğunu söyledi.

Hakan Ayaz, Bodrum’da yatırım yapmasını ise yerli ve yabancı turistin Bodrum’u sıkça tercih etmesi, turistlerin ihtiyaçlarını gidermek ve daha iyi hizmet vererek turizme de katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.

Lüks otomobil sektöründe sıklıkla adından söz ettiren Hakan Ayaz daha önce de lüks otomobil piyasasındaki değerlendirmeleriyle adından söz ettirmişti.

Ayaz Grup Otomotiv 1973 yılından beri İstanbul Ümraniye'de BMW, Mercedes-Benz, MİNİ, Porsche, Land Rover gibi üst segment markalarının yanı sıra diğer tüm otomobil markalarına hizmet vermek için kuruldu.

Lüks otomobil kiralama firması Pozitifcar ile adını duyuran ve başarılı işlere imza atan Hakan Ayaz sadece lüks otomobil sektörüyle kalmamış, çok farklı yatırımlar da yapmıştır. Pozitifcar’ın yanı sıra Ayaz Motors, Ayaz İnşaat olan firmaları faaliyet gösteriyor. Hem otomotiv hem de inşaat sektöründe yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.