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    HaberlerOtomobil Haberleri Yazılım hatası Golf teslimatını etkileyecek
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    21.05.2020 - 16:56 |

    Yazılım hatası Golf teslimatını etkileyecek

    Volkswagen 2020 Golf’ün yaşadığı yazılımsam hata teslimat süresini etkileyecek. Almanya’da üretimi devam eden Volkswagen Golf’ün 2020 modeli bir süre daha bekleyecek.

    Yazılım hatası Golf teslimatını etkileyecek

    Geçtiğimiz yılın ekim ayı içerisinde küresel tanıtım etkinliği gerçekleştirilen 2020 Volkswagen Golf, beraberinde sekizinci jenerasyonu da getirdi. İlk adımın ardından süreç içerisinde farklı performans versiyonlarıyla da gündeme gelen yeni nesil için ortaya çıkan son gelişmenin merkezinde ise bir problem var.

    Resmi ve Alman merkezli kaynaklardan elde ettiği gelişmeleri servis eden Autonews Europe, bazı otomobillerde keşfedilen bir yazılım sorunu nedeniyle Volkswagen’in bir sonraki duyuruya kadar teslimatları durdurma kararı aldığına yer verdi.

    Yazılım hatası Golf teslimatını etkileyecek

    Üretim süreci başlamasının üzerinden hatırı sayılır bir zaman geçen Volkswagen 2020 Golf’ün ortaya çıkan bu hatadan kaç örneğinin etkilendiği şimdilik bilinmiyor. Sorunu nasıl düzelteceğine karar verme aşamasında olan Volkswagen, görünüşe göre önümüzdeki birkaç gün içinde resmi bir açıklama yapacak.

    Senaryolar arasında bir yazılım güncellemesinin 15-21 Haziran arasında sunulması şimdilik ön planda çıkıyor. Üretimi Almanya’da devam eden otomobille ilgili yaşanan bu gelişmenin takvimi ne kadar etkileyeceği de merak konusu.

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