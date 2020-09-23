Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’nin direksiyonuna geçti!

Ünlü oyuncu, 4 kapılı coupé formu ve sportif sürüş özellikleriyle dikkat çeken Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’nin merak edilen detaylarını kendine has üslubuyla otomobilseverlere aktarıyor. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan video serileri ile hem bilgilendirici hem de ilgili çekici içerikler meraklılarıyla buluşuyor. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’nin dinamik görünümlü zengin detayları, Kerem Bürsin’in sportif ve karizmatik duruşuyla birleşerek bilgilendirici video serilerine yeni bir soluk getirecek.

Sportif coupe görünümüne rağmen iç mekânda sunduğu geniş ve fonksiyonel yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olan Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ilgi gördü.

BMW dinamizmini duygulara hitap eden bir tasarım ile birleştiren Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, 14 Mart tarihinde Türkiye’de yollara çıkmıştı. Segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olan Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçeneklere sahip.

Dinamik tasarım yüksek teknolojiyle buluştu

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’nin öne çıkan özellikleri arasında, dinamik olarak gerilmiş siluet, çerçevesiz kapı camları ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. Markanın bir simgesi haline gelen far tasarımı ve geniş böbrekleri ile bir BMW olduğunu hissettiren Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, standart olarak sunulan LED farları ile dikkat çekici bir ön yüze sahip. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, opsiyonel olarak alınabilen yüksek çözünürlüğe sahip dijital göstergeleri ve sportif direksiyonu ile iç mekanda sunduğu premium hissini en üst seviyeye çıkarıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi detayların buluştuğu geniş iç mekânda, arkadan aydınlatmalı kaplamalar da altı farklı renk seçeneği ile yarı saydam efektler oluşturarak iç mekândaki atmosferi değiştirmeye yardımcı oluyor. Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé zengin güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. 70 ila 210 km/sa arasında çalışan Şerit Terk Uyarısı’nın yanı sıra; Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip. Opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive pakette BMW Live Cockpit Professional, Apple CarPlay, HiFi Ses Sistemi ve Kablosuz Şarj Sistemi gibi donanımlar satın alınabiliyor.