Yeni BMW 5 Serisi Bodrum’da!

Sportif şıklığı lüks ve dinamizmle bir araya getiren Yeni BMW 5 Serisi, 31 Ağustos’a kadar Yalıkavak Marina’da meraklılarıyla buluşuyor. Yeni BMW 5 Serisi’nin eşsiz sürüş deneyimini yaşamak isteyenler için test sürüşü imkanı da sunuluyor.

Yollara ilk çıktığı 1972 yılından beri sınıfının standartlarını belirleyen BMW 5 Serisi, yeni jenerasyonu ile Bodrum’un yaşam merkezlerinden Yalıkavak Marina’da sergileniyor. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Yeni BMW 5 Serisi’ne ev sahipliği yapıyor. Göz alıcı tasarımıyla Yeni BMW 5 Serisi, 31 Ağustos’a kadar özel olarak hazırlanan ve yüksek hijyen standartlarının sağlandığı BMW Pop-Up Showroom’da güvenle incelenebiliyor. Ayrıca, eşsiz sürüş deneyimini yaşamak isteyenler için test sürüşü imkanı da sunuluyor.

Performans, lüks ve konforun kusursuz bileşimi

Türkiye pazarında 170 bg güç üreten 1.6 litrelik BMW 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik motoruyla BMW 530i xDrive Mild-Hybrid benzinli ve 190 bg güç üreten 2.0 litrelik BMW 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.