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    HaberlerOtomobil Haberleri Yeni BMW 5 Serisi Bodrum’da!
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    13.08.2020 - 15:53 |

    Yeni BMW 5 Serisi Bodrum’da!

    BMW’nin premium otomobil standartlarını belirleyen modeli Yeni BMW 5 Serisi Bodrum’da sergileniyor.

    Yeni BMW 5 Serisi Bodrum’da!

    Sportif şıklığı lüks ve dinamizmle bir araya getiren Yeni BMW 5 Serisi, 31 Ağustos’a kadar Yalıkavak Marina’da meraklılarıyla buluşuyor. Yeni BMW 5 Serisi’nin eşsiz sürüş deneyimini yaşamak isteyenler için test sürüşü imkanı da sunuluyor.

    Yollara ilk çıktığı 1972 yılından beri sınıfının standartlarını belirleyen BMW 5 Serisi, yeni jenerasyonu ile Bodrum’un yaşam merkezlerinden Yalıkavak Marina’da sergileniyor. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Yeni BMW 5 Serisi’ne ev sahipliği yapıyor. Göz alıcı tasarımıyla Yeni BMW 5 Serisi, 31 Ağustos’a kadar özel olarak hazırlanan ve yüksek hijyen standartlarının sağlandığı BMW Pop-Up Showroom’da güvenle incelenebiliyor. Ayrıca, eşsiz sürüş deneyimini yaşamak isteyenler için test sürüşü imkanı da sunuluyor.

    Yeni BMW 5 Serisi Bodrum’da

    Performans, lüks ve konforun kusursuz bileşimi

    Türkiye pazarında 170 bg güç üreten 1.6 litrelik BMW 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik motoruyla BMW 530i xDrive Mild-Hybrid benzinli ve 190 bg güç üreten 2.0 litrelik BMW 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.

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