Yeni BMW iX3 yollara çıkıyor! 10 dakika şarjla 100 kilometre gidiyor

BMW X ailesinin tamamen elektrikli ilk modeli olan Yeni BMW iX3, BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor. WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi

BMW’nin Çin’deki fabrikasında üretilecek olan Yeni BMW iX3, barındırdığı beşinci nesil eDrive teknolojisini de gözler önüne seriyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde önemli bir gelişim sağlanarak performans, verimlilik ve menzil konusunda en iyi seviyelere ulaşılabiliyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Yeni BMW iX3’ten sonra önümüzdeki dönemde BMW iNext ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak.

Yüksek verimlilik ve performansta gelinen son nokta

Yeni BMW iX3'ün elektrik motoru, yapılan geliştirmeler sonucunda BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç yoğunluğuna sahiptir. Yeni güç ünitesi, 290 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW genlerine yakışır bir performans ortaya koyuyor. Bu yüksek güç çıkışı, Yeni BMW iX3’ü 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor. Üstün çekiş gücü ve maksimum verimliliğiyle Yeni BMW iX3, efsane BMW sürüş keyfini doruklarda yaşatıyor.

10 dakika şarjla 100 kilometre menzil

BMW’nin şimdiye kadar kullandığı en yüksek voltaj ve depolama kapasitesine sahip pil hücresi teknolojisiyle Yeni BMW iX3, WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC test kriterlerine göre ise 520 kilometrelik bir menzil sunuyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX3, yalnızca 10 dakikada WLTP kriterlerine göre yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken hızlı şarj istasyonlarında 34 dakikada yüzde 80’lik şarj kapasitesine ulaşıyor.

Sportif sürüş ve üstün çekiş

İnce yapıya sahip yeni nesil yüksek voltajlı bataryası sayesinde ağırlık merkezi, kardeşi BMW X3’e kıyasla 7.5 santimetre daha yere yakın olan Yeni BMW iX3, dinamik ve üstün bir yol tutuşu vadediyor. Standart olarak sunulan adaptif süspansiyon sayesinde Yeni BMW iX3, değişken yol koşullarında bile güvenlik ve konfordan ödün vermiyor. BMW i3’ten tanıdık ARB çekiş sistemi, bir sportif aktivite aracı (SAV) olan Yeni BMW iX3’e yumuşak zeminlerde dahi şaşırtıcı bir çekiş gücü sağlıyor.

Premium ambiyans

Hem dış hem de iç tasarımında kullanılan mavi renkli detaylar, Yeni BMW iX3'ün elektrikli sürüş keyfine vurgu yapıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve şık tasarlanmış yüzeyler premium bir iç ambiyans yaratırken, 40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunuyor. Yeni BMW iX3’ün 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor.

Hans Zimmer ile birlikte geliştirilen BMW IconicSounds Electric donanımı, ilk kez Yeni BMW iX3’te görücüye çıkıyor. Elektrikli araçlara daha fazla ‘‘ruh’’ katan BMW IconicSounds Electric, Yeni BMW iX3 çalışırken ya da durduğunda etkileyeci ses kompozisyonları oluşturabiliyor.

Zengin standart donanım

Yeni BMW iX3 zengin standart donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric standart olarak sunuluyor. Ayrıca, 20 inç alaşım jantlar, spor veya Vernasca deri döşeme koltuklar, BMW Head-Up Display ve Park Asistanı Plus da opsiyonel olarak tercih edilebilen özellikler arasında.

Daha fazla ‘’Seçim Gücü’’

Yeni BMW iX3 ile ürün gamına tamamen elektrikli bir model daha ekleyecek olan BMW, elektrifikasyon stratejisini adım adım hayata geçiriyor. Çok yönlülüğü ve sağlamlığını, emisyon içermeyen tamamen elektrikli sürüş keyfiyle birleştiren Yeni BMW iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliği taşıyor. Dünya çapında kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam eden BMW, “Seçim Gücü” olarak adlandırdığı yaklaşımla küresel CO2 emisyonunu azaltma yolundaki hedefine bir adım daha yaklaşıyor.