Yeni BMW R 1250 GS Türkiye’de

Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure’ın üstün performans sunan, 7500 dev/dk’da 136 bg güç ve 6250 dev/dk’da maksimum 143 Nm tork sağlayan 2 silindirli boxer motoru, Euro 5 emisyon standartlarına tamamen uyumlu olarak çalışıyor. 12.5: 1 sıkıştırma oranına sahip, hava ve su soğutmalı motor, ısı dağıtımını motosikletin ön bölümündeki solda ve sağda yer alan iki radyatör aracılığıyla gerçekleştirirken, BMW'ye özel ShiftCam teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure'ın şanzımanı motor muhafazalarına entegre şekilde konumlandırılırken, yer ve ağırlık tasarrufu sağlayacak şekilde çok daha az sayıda vida bağlantısı kullanılarak motosikletin ağırlık dengesi ve burulma direnci iyileştiriliyor.

Yeni nesil Dynamic ESA

Yeni nesil Dynamic ESA ile Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure daha dengeli ve güvenli bir sürüş karakteri sunuyor. Dynamic ESA teknolojisi ile birlikte amortisör ve yay her türlü zeminde, hatta yatık pozisyonda bile sürücülerine en üst düzeyde çekiş ve konfor sunuyor. Yeni 6 eksenli sensör kutusundan gelen sinyallerin topladığı kapsamlı verilerle, motosikletlerin sürüş koşullarına hassas bir şekilde uyarlanması sağlanıyor. Sıkıştırma, hızlanma ve yavaşlama gibi sürüş koşulları da bu sensörler sayesinde kaydedilirken, ön süspansiyondaki sönümleme kuvvetlerini ayarlamak için de yine gelen veriler kullanılıyor. Sürücüler Dynamic ESA sayesinde eğimli konumda bile, optimum süspansiyon konforu ve çok dengeli bir kullanım olanağına kavuşmuş oluyor.

Ekonomik sürüş için yeni '’Eco'’ sürüş modu

Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure’da yol ve sürüş özelliklerine göre ‘‘Rain’’, ‘‘Road’ ve ‘‘Eco’’ isimli üç sürüş modu sunuluyor. Eco modu, yenilikçi BMW ShiftCam teknolojisiyle birlikte dolu yakıtla maksimum menzile ulaşılabilecek şekilde kullanım imkanı yaratıyor. Sürücülere motosikletlerinde daha hassas ayarlar yapabilmelerine olanak tanıyan '’Dynamic’', ‘'Dynamic Pro’', ‘'Enduro’' ve '’Enduro Pro'’ sürüş modları ise Türkiye’de satışa sunulan tüm motosikletlerde standart olarak bulunuyor. Dinamik Çekiş Kontrolü özelliği de standart olarak yer alırken, mümkün olan en iyi çekiş ve sürüş güvenliği sağlanıyor.

Daha iyi fren performansı için yeni Integral ABS Pro

BMW Motorrad, ABS Pro sisteminin daha da gelişmiş bir versiyonu olan Integral ABS sistemini Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure’de standart olarak sunuyor. Eğimli yollarda fren yaparken daha fazla güvenlik sunan Integral ABS Pro, ön ve arka frenleri aynı anda etkinleştirebilmek için el freni kolunu kullanıyor. Ayrıca, yeni sistemin yazılımı sayesinde kullanıcılar daha gelişmiş fren stabilitesi ve güvenli sürüş olanağına sahip oluyor.

En son nesil teknolojiler

Motosiklet dünyasında birçok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da öncü olan BMW Motorrad, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure modellerinde standart olarak tam LED farlara yer veriyor. Daha geniş ve net bir görüş sağlayan LED farlar, opsiyonel olarak adaptif seçeneğine de sahip. Adaptif LED farlar viraj açısına göre hareket ederek, sürücülere çok daha güvenli bir sürüş imkanı sunuyor.

Yeni far grubuyla birlikte kullanıcılar, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure’de opsiyonel olarak ‘‘Good bye’’ ve ‘’Follow Me Home’’ özelliklerine de sahip olabiliyor. LED sinyal grubu ile çok daha parlak bir ışık sunan Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure, her türlü hava ve yol koşulunda kolayca fark edilmeyi başarıyor. İsteğe bağlı “cruising light” donanımı, göstergelerin kalıcı olarak hafif soluk bir ışıkta yanmasını sağlarken, bununla birlikte farın geniş bir aydınlatma üretmesini ve motosikletin karanlıkta daha da görünür olmasını sağlıyor. Türkiye pazarına standart olarak sunulan bir başka özellik olan sürücü ve yolcu koltuk ısıtma sistemi sayesinde ise en soğuk günlerde bile maksimum konfor sağlanıyor.

Yeni renk seçenekleri

Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure, TripleBlack ve Rallye renkleriyle üstün yeteneklerini çok daha iyi vurguluyor. ‘’40 Years GS Edition’’ versiyonlarında ise efsanevi R 100 GS modeline gönderme yapan siyah ve sarı renk kombinasyonu, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure modellerini çok daha göz alıcı bir hale getiriyor.