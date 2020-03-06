Yeni Citroën C5 Aircross özellikleriyle şaşırtıyor!

Tamamen özgün bir tasarıma sahip Yeni Citroën C5 Aircross SUV; 4,5 metre uzunluğu, Airbump® gibi kontrast tasarım unsurları, 230 milimetre yerden yükseklik, çift renk tavan barları ve akıcı tasarımı ile dikkat çekiyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV’un iç mekânı konforlu bir sürüş için tasarlanmış. Yatay bir mimarinin uygulandığı kokpitte geniş tutulan orta konsol ve kaliteli malzemeler ileri seviyede konfor sunuyor. 12,3 inç TFT ekran ve 8 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip olan konsol modern bir görünüm sergilerken, aynı zamanda kabin içi ergonomiyi destekliyor. Citroën Advanced Comfort® programı kapsamında devreye giren Advanced Comfort Süspansiyon ve Advanced Comfort Koltuklar benzersiz bir konfor seviyesi sunarken üç adet bağımsız arka koltuk ve sınıfının en büyük bagaj hacimlerinden biri ile üstün fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. İleri-geri kaydırılabilen ve katlanan kızaklı arka koltuklar, kullanım şekline göre 580 ile 720 litre arasında değişen geniş bir bagaj hacmi sunuyor.

Fransa’daki Rennes - La Janais tesislerinde üretilen Yeni Citroën C5 Aircross SUV yüksek verimlilik seviyesine sahip iki motor seçeneği ile yollara çıkıyor; 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.6 PureTech benzinli motor ise 180 HP güç üretirken her iki motor da yeni EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, Grip Control sayesinde farklı yol koşullarında güvenli bir tutuş ve sürüş sağlıyor. Zekice tasarlanan sistem beş farklı sürüş modu kullanıma sunuyor.Yokuş aşağı inerken güvenlik ve kontrollü bir sürüş için, olası kayma veya istenmeyen hızlanma risklerini en aza indiren Yokuş İniş Destek Sistemi devreye giriyor.

Güncel tasarım dili

En güncel Citroën tasarım dilini bünyesinde barındıran Yeni C5 Aircross SUV; Önden bakıldığında markaya özgü tasarım unsurları hemen göze çarpıyor. Logoyu da içine alan çift çıtalı ön ızgara ile birlikte çift çizgi ışık imzasına sahip olan Full-LED farlar özgün ve karakteristik bir ön görünümü beraberinde getiriyor. Izgaranın üst bölümüne entegre edilen sinyal lambaları ve gündüz farları SUV’un özgün görünümünü destekliyor. Tıpkı C3, C3 Aircross, C4 Cactus ve Berlingo gibi yeni nesil modellerde kullanılan renk paketleri Yeni Citroën C5 Aircross SUV’un özgün görünümüne katkı sağlıyor. Koyu renk camlarla birlikte parlak siyah sütunların da etkisiyle tavan adeta havada süzülüyor hissi veriyor. C formunda krom çıta, çift renkli tavan barları ve ön tampon altındaki korumalar Yeni C5 Aircross SUV’un diğer öne çıkan görsel ayrıntıları. Yandan bakıldığında göze çarpan Airbump® bir yandan markaya özgü tasarım unsuru olarak ön planda yer alırken, diğer yandan SUV otomobillere has bir uygulama olan çamurluk tasarımını tamamlıyor.

Geniş ve yüksek yapıya sahip arka tasarım ise Citroën imzası 3D görünümlü arka farlar ve krom detaylı çift egzoz çıkışı ile donatılıyor.

Geniş iç mekan

Yeni Citroën C5 Aircross SUV’un iç mekânı ilk andan itibaren ileri seviyede bir konfor hissi veriyor. Yüksek oturma pozisyonu yola hakim bir sürüş sunarken, geniş ve ferah iç mekan tasarım dili olarak dış tasarımı tamamlıyor.

Konsolun geniş ve pürüzsüz yüzeyleri bir anlamda ileri teknolojinin yansıması olan orta konsoldaki geniş dokunmatik ekran ve köşelerdeki havalandırma ızgaraları ile donatılıyor. 12,3 inç büyüklüğündeki TFT ekranlı gösterge paneli sunulan üç farklı görünüm seçeneğiyle kişiselleştirilebiliyor. Sürüş güvenliği ve konforunu desteklemek üzere seçilen sürüş bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanında gösteriliyor.

Alt kenarı düz ve entegre kumandalara sahip sportif görünümlü deri direksiyon parlak siyah ve saten-krom süslemelerle yüksek kalite algısı sergiliyor. Parlak siyah ve saten-krom süslemeler havalandırma ızgaralarında da devam ediyor.

Orta konsol yüksek ve geniş yapısıyla; büyük hacimli bir soğutma bölmesi, iki adet aydınlatmalı bardak tutucu ve kablosuz şarj sistemi ile bir akıllı telefon saklama alanına ev sahipliği yapıyor. Fonksiyonelliği destekleyen bolca saklama alanı ve geniş bölmelerle SUV segmentine özgü detayların dikkat çektiği kabin, geniş deri kolçakla sürücü ve beraberindeki yolcunun konforunu tamamlıyor. Farklı büyüklükte saklama alanları günlük hayatı kolaylaştırıyor ve küçük eşyaların neden olabileceği kalabalığı ortadan kaldırıyor. Orta konsoldaki kolçağın altında bulunan ve 1,5 litrelik su şişesini alan soğutmalı saklama alanı bunlardan biri.

Kabin içerisinde kullanılan renk ve malzemeler detaya ve kaliteye özen gösteren SUV müşterilerinin beklentilerini karışlıyor. Sürücü ve beraberindeki yolcuları dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle kaplı ön konsol, orta konsol ve kol dayama yerleri karşılıyor. Advanced Comfort Koltuklar yumuşak yüzeyi ve rahatlığı ile kabin içindeki konfor seviyesini artırıyor.

Kabinin dört bir yanını çevreleyen cam alanlar dışında büyük panoramik cam tavan da ferah ve aydınlık bir kabin sunuyor. Cam tavanın büyüklüğü ve konumu kabin içerisindeki her bir koltuğun optimum ışıkla aydınlatılmasını sağlıyor.

Sadece geniş bir yaşama alanı sunmakla kalmayan Yeni Citroën C5 Aircross SUV aynı zamanda sınıfının en büyük bagaj hacimlerinden birini sunarak kullanıcısını şımartıyor. Bagaj hacmi kullanım şekline bağlı olarak 580 litre ile 720 litre arasında değişiyor. Arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1.630 litreye kadar çıkabiliyor.

Kullanıcı, anahtarsız giriş sayesinde elleri doluyken bile bagaja kolaylıkla ulaşabiliyor. Bunun için ayağın arka tamponun altına hareket etmesi yeterli. Elektrikli bagaj otomatik olarak açılıyor.

Olası çarpışma riskini tespit eden Aktif Güvenlik Fren Sistemi sürücünün yerine fren yapıyor. Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi ise sürücünün kör noktasında bir araç olması halinde sürücüyü uyarıyor ve algılanan araca doğru yaklaşmaya devam ediyorsanız sistem konumunuzu otomatik olarak düzeltiyor. Sinyal vermeden gerçekleşen şerit değişimlerinde ise sürücüyü uyaran ve yön değişikliği yaparak sürüşe müdahale eden Aktif Şerit Takip Sistemi devreye giriyor. Sürücü direksiyonu sıkıca tutarak sisteme müdahale edebiliyor.

Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi sadece sürücünün belirlemiş olduğu hızı sabitlemekle kalmıyor, aynı zamanda öndeki araç ile olan mesafeyi korurken sisteme ilave dur-kalk fonksiyonu öndeki aracın durması halinde fren yaparak aracı durduruyor. Sistem 30 km/s ile 180 km/s arasındaki hızlarda çalışıyor.

Çarpışma Uyarısı Sistemi 30 km/s ve üzerine hızlarda etkin hale geliyor ve öndeki araca çarpma riski tespit etmesi halinde otomatik fren devreye girmeden hemen önce sürücüyü uyarıyor.

Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, sürücünün 65 km/s ve üzerinde hızlarda 2 saat aralıksız sürüş yapması halinde sürücüyü uyarırken, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi ise 65 km/s ve üzerindeki hızlarda kameralar üzerinden sürücünün sürüş tarzını denetliyor ve örneğin sık sık yol çizgilerinin üzerinden geçmesi halinde sürücüyü uyarıyor.

Teknik Özellikler;

Uzunluk: 4,50 m

Genişlik: 1,85 m

Yükseklik: 1,69 m (tavan barları ile)

Aks Mesafesi: 2,73 m

Yerden yükseklik: 230 mm

Tekerlek çapı: 720 mm

Bagaj hacmi: 580 litre ile 720 litre arasında (Koltukların katlanmasıyla 1.630 litre)