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    HaberlerOtomobil Haberleri Yeni Ford Kuga'ya Euro NCAP'ten 5 yıldız
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    16.10.2020 - 16:45 |

    Yeni Ford Kuga'ya Euro NCAP'ten 5 yıldız

    Ford'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bağımsız otomobil güvenlik ve performans değerlendirme programı Euro NCAP, Yeni Ford Kuga'nın segmentindeki orta büyüklükteki tüm modellerden daha iyi bir sürüş deneyimi sunarak, rakiplerini geride bıraktığını duyurdu.

    Yeni Ford Kuga'ya Euro NCAP'ten 5 yıldız

    Kuruluş, Yeni Ford Kuga'nın sunduğu "Dur&Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemi"ne sahip "Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı"nın dahil olduğu "Ford Co-Pilot 360˚" teknolojilerine övgüde bulundu.

    Ford Kuga, sezgisel ve stressiz bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan "Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknoloji"leri ile Euro NCAP'in ilk "Sürüş Destek Sistemleri" testinde rakiplerini geride bırakarak liderliğe oturdu.

    Yeni Kuga, Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknolojilerinin sunduğu özellikler sayesinde bağımsız testlerin ardından genel sıralamada segmentinde dikkati çeken araçların önünde yer aldı.

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