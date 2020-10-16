Yeni Ford Kuga'ya Euro NCAP'ten 5 yıldız

Kuruluş, Yeni Ford Kuga'nın sunduğu "Dur&Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemi"ne sahip "Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı"nın dahil olduğu "Ford Co-Pilot 360˚" teknolojilerine övgüde bulundu.

Ford Kuga, sezgisel ve stressiz bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan "Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknoloji"leri ile Euro NCAP'in ilk "Sürüş Destek Sistemleri" testinde rakiplerini geride bırakarak liderliğe oturdu.

Yeni Kuga, Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknolojilerinin sunduğu özellikler sayesinde bağımsız testlerin ardından genel sıralamada segmentinde dikkati çeken araçların önünde yer aldı.