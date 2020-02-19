Yeni i20'nin çıkış tarihi belli oldu

Yeni i20, ilk kez 2008 yılında satışa sunulmuş ve Hyundai’nin Avrupa’daki en başarılı modelilerinden birisi olmayı başarmıştı. Hyundai'nin İzmit’teki fabrikasında üretilecek olan Yeni i20, hem iç hem de ihracat pazarlarında yine sınırları zorlayacak.

Yeni i20, tasarımının haricinde bir dizi teknolojik gelişmelere de yer veriyor. Gösterge tablosundaki birleşik dijital ekranla kullanıcısını karşılayan otomobil, aynı zamanda dokunmatik ekranında navigasyon sistemi de sunuyor. Kokpitteki bu iki adet 10,25 inç ekran ile dikkat çeken otomobil, segment lideri Hyundai SmartSense güvenlik paketiyle de hem araç içindekileri hem de yayaları korumaya öncelik veriyor. Daha fazla güvenlik için yaya ve bisikletli tespit sistemi ve navigasyon tabanlı “Akıllı Seyir Kontrolü-(NSCC)” sunan yeni nesil i20, ayrıca “İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA)” da içeriyor.

Yeni i20’nin rakiplerinden daha farklı karakteri, dinamik görünümlü ön ve arka tamponlarından kaynaklanıyor. Bu sportif tamponların yanı sıra yeni radyatör ızgarasıyla tasarım felsefesi vurgulanırken, yan görünüm de daha cesur bir çizgiyle oluşturulmuş. Benzersiz C sütunu tasarımıyla güçlendirilen hatlar, bumerangı andıran bir stil sunuyor. Ayrıca, arkaya doğru uzayan yan çizgi, aracın genişliğini ve duruşunu da vurguluyor. Bu dış özelliklerle birlikte Yeni i20 modernliğini ortaya koyarken aynı zamanda kullanıcıları için birinci sınıf bir his veriyor.

Yeni renkler

Hyundai i20’de seriye yeni eklenen Mavi, Alev Kırmızı, Turkuaz, Kumsal Gri ve Mika Siyah ile birlikte 10 farklı gövde rengine yer verilecek. Ayrıca, Yeni i20’de daha fazla kişiselleştirme için siyah tavan rengi de opsiyonel olarak sunuluyor.

Çeşitli donanımlarla geliştirilen Yeni i20, iç mekanda yenilikçi ve teknolojik çözümler sunarak farklı bir görünüm sunuyor. İç mekan, yerini aldığı modelden çok daha çekici görünürken kokpit içinde geniş ve ferah bir his uyandırılıyor. Tasarım anlamında kesintisiz ön göğüs ve kapı döşemeleriyle öne çıkan otomobil, daha belirgin gösterge paneliyle de farkını ortaya koymaya başlıyor. Yeni i20’nin kapı içi döşemeleri ise doğada bulunan şekillerden esinlenilerek tasarlanmış. Ayrıca, LED ambiyans ışığı sayesinde özellikle geceleri estetik bir iç aydınlatma elde ediliyor. Buna ek olarak; Siyah Mono, Siyah & Gri ve Sarı Yeşil iç mekan trim renkleri de tercih edilebilecek.

Bagaj hacmi 25 litre arttırılarak toplam 351 litreye ulaşıyor.

Kablosuz olarak sunulan Apple CarPlay ve Android Auto, iOS ve Android akıllı telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, orta konsoldaki kablosuz şarj özelliği de kullanıcıların şarj için kablo kullanmasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Yeni i20’de arkadaki yolcular da unutulmamış. Teknolojik aygıtların şarj edilebilmesi için USB portu yerleştirilmiş. Daha fazla araç içi multimedya keyif için Bose ses sistemine yer veriliyor. Subwoofer dahil kabinde yer alan sekiz adet hoparlör ile yüksek kaliteli bir müzik dinleme olanağı sunuluyor.

İki motor, üç şanzıman

Hyundai, iki motorla beraber üç şanzıman seçeneği sunuyor. Modelin en dikkat çeken motor seçeneği 1.0 litrelik T-GDi ünite. Bu motorda 100 ve 120 beygirlik iki farklı güç çıkışı mevcut. Ayrıca Hyundai, i20 modelinde ilk kez 48-volt yarı hibrit aktarma organına yer veriyor. Bu yeni system sayesinde yüzde 3 ila 4 oranında yakıt sarfiyatı ve aynı zamanda emisyon oranlarında azalma elde ediliyor.

Yedi ileri DCT ve yeni geliştirilen 6 ileri manuel (iMT) şanzımanla kombine edilen 48-volt yarı hibrit, hızlanma esnasında da performansa katkıda bulunuyor.

Bu motorun haricinde 1.2 litrelik MPi, 4 silindirli benzinli üniteye de yer veriliyor. Beş ileri şanzımanla sunulan bu motor, 84 beygir güç üretiyor. Selefi ile karşılaştırıldığında yüzde 4 ağırlığı azaltılan Hyundai i20, sürüş keyfinden ödün vermeden daha ekonomik bir yakıt tüketimi elde ediyor.

İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek olan araç, 45’ten fazla ülkeye ihraç edilecek. Hyundai i20, 3 Mart’ta Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra yılın ikinci yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.