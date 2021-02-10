Yeni Nesil Rolls-Royce Ghost artık Türkiye’de

Yeni mimarisi ve ileri teknolojisiyle yeteneklerini geliştiren Ghost, Rolls-Royce’un şimdiye kadar ürettiği modeller içerisinde, teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğini taşıyor.

Yeni Nesil Ghost, kullanıcısını ayrıcalıklı hissettiren bir otomobil. Planar Süspansiyon Sistemi ile birlikte yol yüzeyini kameralarla tarayan ve yoldaki kusurları tespit ederek süspansiyonu ayarlayan ‘Flagbearer’ teknolojisine sahip. Arkanıza yaslanarak sakin bir şekilde seyahat etmenize olanak sağlayan Ghost, aynı zamanda Twin Turbo 6.75 V12 Motor ile muazzam bir performans sergiler. Otomobilin performansının bu kadar iyi olmasının sebeplerinden biri de Rolls-Royce tarafından geliştirilen, her şeyin temelini oluşturan, ekstra sert aluminyum uzay kafesidir.

Minimalist bir tasarım ile geliştirilen Yeni Nesil Ghost, otomatik açılıp kapanabilen kapılara sahip ilk Rolls-Royce’dur.

21 inç jantların üzerine oturan Ghost’un diğer bir etkileyici özelliği, 100 kg’lık yalıtım malzemesi sayesinde seslerin içeri girmesini engellemesidir.

Eşsiz görüntüsüyle varlığını sessizce ortaya koyan Rolls-Royce Ghost, ismine yakışır biçimde karşımıza çıkıyor.

Royal Motors Başkan Yardımcısı, Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü A. Hilal Aysal, yaptığı açıklamada “Yeni Ghost'un lansmanı, lüks dünyasında yeni ve çağdaş bir hareketi beraberinde getiriyor. Müşterilerimizden gelen son derece olumlu geri bildirimlerden sonra Ghost'u ilk kez evimizde sunmaktan mutluluk duyuyorum."

Aysal, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti; “Misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli ve Yeni Ghost'un tanıtım planlanmasında bu konuyu titizlikle ele aldık.

Geçtiğimiz yılı yaşanılan zorluklara rağmen başarılı bir şekilde atlattık. Böyle dönemlerin kalıcı değerlere yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyor ve 2021'de başarılı bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.