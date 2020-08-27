Yeni Passat 2023’te yollarda!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

Yenilenen Passat hakkında ilk detaylar

Autocar'ın iddialarına göre Volkswagen'in ilk hedefi, bazı pazarlarda hala farklı platformlarda satılan Passat'ı tek bir altyapıda birleştirmek olacak.

Tüm örnekleri MQB platformuna taşınacak aracın Avrupa'daki üretimi de "teknik olarak" Volkswagen tarafından yapılmayacak.

Şu anda Almanya'da bulunan Emden tesisinde üretilen Passat modelleri, yeni nesil ile birlikte Skoda'nın Superb'i de ürettiği Kvasiny fabrikasına taşınacak.

Volkswagen, SUV ve crossover rüzgarına karşı direnmek için modeli büyütmek için kolları sıvadı. Bu sebeple yeni Passat'ın çok daha uzun bir aks aralığı ile geleceği söyleniyor.

Aynı şekilde genişleyecek olan Passat'ın çok daha ferah bir kabine sahip olması sağlanacak.

Kendisinden beklendiği konforun üzerine çıkmayı amaçlayan sedan model, görsel ögelerinin bir kısmını da geçtiğimiz aylarda makyajlanan Arteon'dan alacak.

Elektrikli Passat gelecek

Öte yandan aracın tasarımının tamamlandığını iddia eden kaynaklar, MQB platformu ile tamamen elektrikli bir Passat'ın ortaya çıkacağını da doğruladı.

Volkswagen'in 2023 yılı itibariyle yeni Passat'ı İngiltere'de satışa sunulacağı ve aynı yıl içinde Avrupa'ya da geleceği söyleniyor.