Yeni Porsche 911 GT3 tanıtıldı

Porsche, motor sporları uzmanlığıyla geliştirdiği 911 GT3 modelini tanıttı. Yüksek performanslı spor otomobil Porsche’nin kusursuz yarış teknolojisini gözler önüne seriyor. GT3, çift salıncaklı ön aks düzeni, kuğu boynu arka kanat, yeni difüzörle geliştirilmiş aerodinamik özelliklerinde başarılı GT yarış otomobili 911 RSR modelini; 375 kW (510 PS) dört litrelik altı silindirli boxer tip motorunda ise temeli dayanıklılık olan yarışlarda başarısını kanıtlamış 911 GT3 R modelinde kullanılan aktarma organlarını referans alıyor. Yeni 911 GT3, 320 km/sa azami hızıyla önceki 911 GT3 RS modelinden daha hızlanmış olarak karşımıza çıkıyor sadece 3,4 saniyede sıfırdan 100 km/sa hıza ulaşıyor. Motor yarışlarından kazanılan deneyimlerden faydalanılarak geliştirilen aerodinamik tasarım, hava sürtünme katsayısını belirgin bir şekilde etkilemeden daha fazla bastırma kuvveti oluşturuyor. Performans konumunda, manuel olarak ayarlanan kanat ve difüzör elemanları, virajlarda aerodinamik basıncı önemli ölçüde artırıyor.

17 saniye daha hızlı

Porsche tarafından geliştirilen tüm spor otomobiller için geleneksel bir lokasyon olan Nuerburgring-Nordschleife pistinde test edilen Yeni 911 GT3, bir önceki versiyonundan 17 saniye daha kısa bir sürede turu tamamlayarak daha iyi bir derece elde etti. Test pilotu Lars Kern, 20,8 kilometrelik turu 6:59.927 dakikada tamamlarken, daha önce kıstas olarak kullanılan 20,6 kilometrelik kısa pisti ise 6:55.2 dakikada tamamladı.

Daha kaslı görünüm

Daha geniş bir gövdeye, daha büyük tekerleklere ve ek teknik özelliklere rağmen, manuel şanzıman ile 1,418 kg, PDK ile 1,435 kg olan yeni GT3'ün ağırlığı önceki modelle aynı seviyede. Karbon fiber takviyeli ön kaput, hafifletilmiş camlar, optimize edilmiş fren diskleri ve dövme hafif alaşım jantlar ağırlık bakımında önemli avantajlar sunuyor. Hafifletilmiş spor egzoz sistemi de, ağırlığı azaltan bir başka yenilik. Ayrıca elektrikli ayara sahip egzoz kanatları, son derece heyecan verici bir ses deneyimi yaşatıyor. 911 GT3'ün ortalama yakıt tüketimi değeri 6-ileri vitesli manuel şanzıman ile 13,3 litre/100 km, PDK ile ise 12,4 litre/100 km.

Yarış genleri iç mekana taşındı

Yarış genleri, yeni 911 GT3'ün neredeyse tüm ayrıntılarında göz önüne seriliyor. 10.000 devire kadar ulaşan merkezi devir göstergesinin solunda ve sağında bulunan dijital ekranlar tek tuşla lastik basınç göstergesi, yağ basıncı, yağ sıcaklığı, yakıt deposu seviyesi ve su sıcaklığı gibi bilgileri gösteriyor. Ayrıca, devir göstergesinin solunda ve sağında renkli çubuklara sahip görsel bir vites değiştirme asistanı ve vites lambası yer alıyor.

GT3’e özel opsiyonlar

Özellikle Porsche GT modelleri için müşteriler, giderek daha fazla özelleştirilmiş ekipman talebinde bulunuyor. Bu nedenle, Porsche Exclusive Manufaktur ile yeni 911 GT3 için de açıkta kalan karbon fiberden yapılmış hafifletilmiş tavan gibi özgün seçenekler de sunuluyor.

Diğer öne çıkan özellikler arasında karbon dış ayna kapakları, karartılmış LED matrix farlar ve kırmızı bileşen içermeyen özel tasarım arka lambalar yer alıyor. Guards Kırmızı veya Köpekbalığı Mavisi boyalı jantlar, siyah alaşımlı jantları vurguluyor. İç mekanda, devir göstergesi kadranları ve Sport Chrono kronometre, emniyet kemerleri ve trim şeritleri gibi donanım detayları gövde renginde veya arzu edilen diğer renkte şık tasarımsal vurguları oluşturuyor.

GT3’e özel kronograf

Porsche Design'ın, yüksek performanslı spor otomobil müşterilerine özel olarak sunduğu özel kronograf, 911 GT3'ün kendisi kadar ayrıcalıklı. Kronograf da GT3 gibi dinamik bir tasarıma, tutarlı performansa ve yüksek kaliteli işçiliğe sahip. Gövdesi, Motor Sporları genlerini yansıtıyor. Tıpkı GT3 motorunun piston çubukları gibi, sağlam, hafif titanyumdan oluşuyor. Kronometre, 911 GT3'ün tekerleklerini anımsatan bağımsız bir bobin rotoru tarafından destekleniyor. Kadranın renkli halkası ise 911 GT3'ün boya renklerinde özelleştirilebiliyor.

Mayıs 2021’de piyasaya sunulacak

Porsche, yeni 911 GT3'ü Mayıs 2021’de tüm dünyada satışa sunmayı hedefliyor. Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “Porsche’nin efsanevi ve ikonik modeli 911 lansman dönemleri bizler tarafından da heyecanla bekleniyor. Kusursuz ve heyecan verici bir model olan yeni 911 GT3 tüm Dünya ile eşanlı olarak siparişe açılmış olup, özel sipariş ile Türkiye’de Porsche tutkunlarıyla buluşturacağız.” dedi.