Yeni Range Rover Evoque showroomlarda

Otomobil tutkunlarının düzenlenecek showroom etkinliklerinde test sürüşü yaparak deneyimleyebileceği Yeni Range Rover Evoque, 8-9 Şubat’ta İstanbul, 15-16 Şubat’ta İzmir ve Ankara, 22-23 Şubat’ta Antalya ve Bursa, 29 Şubat-1 Mart’ta ise Adana’da test edilebilecek. Land Rover’ın Online Satış Platformu üzerinden incelenerek onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebilen Yeni Range Rover Evoque, 701.259 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yerini alacak.

Bugüne kadar 772 binden fazla küresel satış rakamı ve 217'den fazla uluslararası ödülle lüks kompakt SUV pazarına öncülük eden Yeni Range Rover Evoque, Türkiye’de 2.0 litre 150 bg ve 2.0 litre 180 bg’lik dizel motor seçenekleriyle satışa sunulacak.

Teknolojik, Maceracı, Şık ve Sürdürülebilir



Şehre ve ötesine hakim olmak isteyenler için benzersiz bir deneyim vadeden Yeni Range Rover Evoque, 10 inç dokunmatik Touch Pro Duo ekranı, İnteraktif Sürücü ekranı ve opsiyonel olarak tercih edilebilen gün ışığına yakın kalitede ışık sağlayarak göz yorgunluğunu azaltan Matrix Led farları ile sürücülere konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Yeni Range Rover Evoque’un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden biri olan ClearSight dikiz aynası ise kullanıcılara benzersiz bir kolaylık sunuyor. Dikiz aynasının tek bir hareketle yüksek çözünürlüklü ekran haline gelmesini sağlayan bu sistem, 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem de daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Ayrıca, bagajdaki yüksek eşyalar ya da kirli arka cam gibi geri görüşü engelleyecek durumlarda bile ClearSight dikiz aynası ile manevra yapmak çok daha güvenli bir hale geliyor.

Bilgi-eğlence sistemi daha sezgisel bir sürüş deneyimi sağlamak amacıyla geliştirilen Yeni Range Rover Evoque, kusursuz akıllı telefon entegrasyonu için Apple CarPlay özelliğine de sahip. Maceracı ruhunu teknolojiyle birleştiren ve genlerine sadık kalan Yeni Range Rover Evoque, Terrain Response 2 ile 30,6°’lik ayrılma açısı sağlıyor. Ayrıca, standart olarak sunulan Yokuş İniş Kontrolü ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Derinlik Algılama Sensörleri ile zorlu sürüş koşullarının üstesinden kolaylıkla gelinebiliyor.

İmza niteliğindeki Coupé tasarımıyla Yeni Range Rover Evoque, aynı zamanda içeriye gömülen kapı kolları, R-Dynamic Dış Tasarım seçeneği, sportif vites tasarımı ve Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan’ı ile yeni tasarım dilini gözler önüne seriyor. Ayrıca R-Dynamic seçeneği ile birlikte sunulan ön tampon hava girişlerinde, kaput üzerinde, yan ayna altlarında ve egzoz çıkışlarında bulunan bronz renkli parçalar, Yeni Range Rover Evoque’un sofistike duruşuna atıfta bulunuyor. Model için sunulan 10 farklı renk seçeneğinin yanı sıra ilk defa Yeni Range Rover Evoque’a özel olarak otomobilseverlerin beğenisine çıkan Seoul Pearl Silver renk seçeneği de otomobili özel kılan yenilikler arasında yerini alıyor.

Ayrıca, %85 oranında geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen otomobil, kullanım ömrünün sonunda ise %95 oranında kurtarılabilir malzemeler sayesinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.





Euro NCAP’den 5 Yıldız



2019’da Dünyada Yılın Kadın Otomobili (WWCOTY) yarışmasında En İyi SUV/Crossover seçilen Range Rover Evoque ayrıca Euro NCAP’in gerçekleştirdiği çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızla, segmentinin en güvenli premium kompakt SUV’larından biri olduğunu kanıtladı.

Yetişkin yolcu güvenliği konusunda 100 üzerinden 94 puan alarak Land Rover tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek puana erişen Yeni Range Rover Evoque, arka koltuktaki çocuk yolcu güvenliğinden aldığı 87 puanla çarpışma testlerinden başarıyla geçti. Land Rover’ın yeni Premium Transverse Yapısı üzerinde geliştirilmiş olması sayesinde üst düzey yolcu güvenliği sunan Yeni Range Rover Evoque, Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Asistanı, 360 Derece Park Sensörü ve geri görüş kamerası gibi sistemlere standart donanımda yer vererek trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

Sunduğu donanımlarla güvenliği bir adım ileri götüren Yeni Range Rover Evoque, üç farklı güvenlik paketi sunuyor. Standart olarak sunulan Park Paketi ile Park Asistanı, 360 Derece Park Yardımı, Arka Trafik Monitörü ve Güvenli Çıkış Monitörü gibi özelliklerine sahip olunabiliyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen Sürüş Paketi ise, Adaptif Hız Sabitleyici, Kör Nokta Asistanı, Yüksek Hız Acil Durum Freni gibi özellikleri sunarken, Sürüş Asistanı Paketi ile de Kör Nokta Asistanı, Yüksek Hız Acil Durum Freni ve Direksiyon Asistanlı Adaptif Hız Sabitleyici özellikleri aracın üst düzey güvenlik donanımları arasına eklenebiliyor. Ayrıca iç mekandaki hava yastıklarının yanı sıra, yaya güvenliğine katkı sağlayan Yaya Hava Yastığı’na da sahip olan Range Rover Evoque, hem iç mekanda hem de otomobilin dışında üst düzey güvenlik sunuyor.