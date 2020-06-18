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    18.06.2020 - 15:04 |

    Yılın otomobili belli oldu!

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili“ yarışması neticelendi. Yarışma sonrası yılın en iyi otomobili 2020 Renault Clio seçildi.

    Yılın otomobili belli oldu!

    Renault Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, OGD üyesi 75 gazetecinin oylaması ile ilk turda 25 aday otomobil arasından 7 finalist belirlendi. 7 finalist arasından yapılan 2. tur oylama sonucu 5 bin puan elde eden 2020 Clio ''Türkiye’de Yılın Otomobili'' unvanını elde etti.

    Türkiye’nin uzman otomotiv gazetecileri tarafından ödüle layık görülen Renault 2020 Clio’nun birinciliğinin açıklandığı törende ödülü, Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık’tan aldı.

    Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen 2020 Renault Clio ''tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı'' kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.

    Yılın otomobili belli oldu

    "Türk mühendis ve işçisinin emeği var"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, şunları kaydetti:

    ''Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla Yeni Clio’nun Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmesinden dolayı çok gururlu ve mutluyuz. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen bu otomobilin arkasında milyonlarca avroluk bir yatırım ve binlerce insanın, Türk mühendis ve işçisinin emeği var... Türk halkının beğenisini kazanan 2020 Renault Clio başarısını rakamlarla da kanıtladı.

    Bu unvan ve bu ödülü, sorumluluğunun bilincinde olarak layığıyla taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın. Ayrıca bu kıymetli ödülü ikinci kez almaktan dolayı da son derece mutluyuz. OGD’nin 5 yıldır düzenlediği bu hakkaniyetli ve mükemmel organizasyon için başta Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık’a, Yönetim Kurulu’na ve üyelerine teşekkür ediyorum.''

    Verilen bilgiye göre, Renault, 2017 yılında da Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin ikinci kez düzenlediği organizasyonda Megane Sedan ile ''Türkiye’de Yılın Otomobili'' unvanını elde etmişti.

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