Yeni Peugeot 208, 60 Avrupalı otomotiv gazetecisinden oluşan jüri tarafından "2020 Yılın Otomobili" seçildi.

Markanın en çok satan modeli, aynı zamanda bu ödüle layık görülen ilk Peugeot '2 Serisi' olmasıyla da dikkat çekiyor. Yeni Peugeot 208 aynı zamanda "Yılın Otomobili" seçilen altıncı Peugeot modeli.

Peugeot CEO'su Jean-Philippe Imparato kazanılan ödül ile ilgili şunları söyledi; "Yeni Peugeot 208'in 2020 Yılın Otomobili ödülünü kazanmasından dolayı çok mutluyuz. Bu ödül, marka ve Groupe PSA ekiplerinin çalışmalarının mükemmelliğini ve başarısını gözler önüne seriyor. Bir Peugeot "2 Serisi" ilk kez bu ödülü kazandı! Yeni ödül alan yeni Peugeot 208 ile birlikte 3008 ve 308 de dahil olmak üzere şu an üç Peugeot modeli 'Yılın Otomobili' olarak yollarda bulunuyor. COTY 2020, Markanın "seçme özgürlüğü" stratejisini onaylamış oldu. Bundan böyle müşterilerimiz elektrikli yeni Peugeot e-208 "Yılın Otomobili" ile içten yanmalı motorlara sahip yeni Peugeot 208 "Yılın Otomobili" arasında seçim yapabiliyor."

Peugeot, bugüne kadar kazandığı altı adet ödül ile Yılın Otomobili yarışmasında en fazla ödül alan ilk üç markadan biri. 2020 Yılın Otomobili olarak seçilen yeni Peugeot 208'den önce sırasıyla 2017 yılında SUV 3008, 2014 yılında kompakt hatchback 308, 2002 yılında 307, 1988 yılında 405 ve 1969 yılında 504 Yılın Otomobili seçildiler. Bu prestijli ödül, yeni Peugeot 208'in kazandığı diğer 12 uluslararası ödülün yanında yerini alıyor.