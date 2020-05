101 Okey Nasıl Oynanır? 101 Okey Oyununun Bitme Kuralları Ve Hesaplaması

Okey oyunları en sevilen oyunlar arasında yer almaktadır. Okey oyunları arasında son yıllarda oldukça çok oynanan 101 okey oyunu da bu oyunlardan birisidir. Normal okeye göre 101 okey oyunun kuralları biraz farklıdır. Bu kurallara göre oynanması gerekmektedir.



101 Okey Nasıl Oynanır?



101 Okey oyunu toplamda 4 kişi ile ve birden fazla tur ile oynanmaktadır. Bu oyundaki amaç az puan biriktirmektir. Oyun sonunda ise en az puana sahip olan oyuncu oyunun galibidir. Puanlar elde kalan taşların üzerindeki sayıların toplanması ile hesaplanır.



Oyun içerisinde bir kişi dağıtıcı seçilir ve her oyuncuya 21 taş dağıtır iken kendisine 22 taş alır. Geri kalan taşlar kapalı durur. Bir taş açıktı, buna da okey denir. Oyun saat yönünün tersine doğru oynanır. Taşları dağıtan kişi oyuna başlar ve taş çekmeden yanındaki, oyuncuya taş atar. Sırası gelen oyuncu desteden taş çeker ve ellerindeki serilerin toplamı 101 sayısına ulaşıyor ise elini açabilir. Oyuncu elini açamıyor ise yere bir taş atmak zorundadır. Eğer elini açan oyuncu tüm elini açsa dahi yere bir taş atmak zorundadır.



101 Okey Oyununda Bitme Kuralları ve Hesaplama



101 okey oyununun bitmesi ve elinin açılabilmesi için oyuncunun elindeki serilerin toplamı 101 olmalıdır. Mevcut açılmış taşlara ise oyuncu kendi taşlarından ekleyebilir. Fakat bunun için oyuncunun en az 101 sayısına ulaşmış olması ve elini açmış olması gerekir.



Oyunun sonlandırılması için oyunculardan birinin ıstakasındaki tüm taşları oynamış ve son taşı masaya atmış olması gerekir. Eğer taş destesinde hiç taş kalmamış ise ve oyunculardan kimse oyunu bitirememiş ise her oyuncunun kalan taşları sayılır ve kendi puanlarına eklenir. El açmamış her oyuncuya 202 puan yazılır. Eğer oyunculardan her biri tüm taşlarını oynamış ve son taşı da masaya atmış ise -101 puan alır.

