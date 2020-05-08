MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerOyun Haberleri 101 Okey Nasıl Oynanır? 101 Okey Oyununun Bitme Kuralları Ve Hesaplaması
ABONE OL
08.05.2020 - 22:44 |

101 Okey Nasıl Oynanır? 101 Okey Oyununun Bitme Kuralları Ve Hesaplaması

101 Okey oyunu birçok kişi tarafından ve sevilen oyunlardan birisidir. Bu sebeple nasıl oynandığı insanlar tarafından merak edilmektedir. Her oyunun belirli bir kuralları olduğu gibi 101 okey oyununun da kuralları bulunmaktadır. Peki 101 Okey nasıl oynanır? 101 Okey oyununun bitme kuralları ve hesaplaması konusunu sizlere detaylıca derledik.

101 Okey Nasıl Oynanır? 101 Okey Oyununun Bitme Kuralları Ve Hesaplaması

Okey oyunları en sevilen oyunlar arasında yer almaktadır. Okey oyunları arasında son yıllarda oldukça çok oynanan 101 okey oyunu da bu oyunlardan birisidir. Normal okeye göre 101 okey oyunun kuralları biraz farklıdır. Bu kurallara göre oynanması gerekmektedir.

101 Okey Nasıl Oynanır?

101 Okey oyunu toplamda 4 kişi ile ve birden fazla tur ile oynanmaktadır. Bu oyundaki amaç az puan biriktirmektir. Oyun sonunda ise en az puana sahip olan oyuncu oyunun galibidir. Puanlar elde kalan taşların üzerindeki sayıların toplanması ile hesaplanır.

Oyun içerisinde bir kişi dağıtıcı seçilir ve her oyuncuya 21 taş dağıtır iken kendisine 22 taş alır. Geri kalan taşlar kapalı durur. Bir taş açıktı, buna da okey denir. Oyun saat yönünün tersine doğru oynanır. Taşları dağıtan kişi oyuna başlar ve taş çekmeden yanındaki, oyuncuya taş atar. Sırası gelen oyuncu desteden taş çeker ve ellerindeki serilerin toplamı 101 sayısına ulaşıyor ise elini açabilir. Oyuncu elini açamıyor ise yere bir taş atmak zorundadır. Eğer elini açan oyuncu tüm elini açsa dahi yere bir taş atmak zorundadır.

101 Okey Oyununda Bitme Kuralları ve Hesaplama

101 okey oyununun bitmesi ve elinin açılabilmesi için oyuncunun elindeki serilerin toplamı 101 olmalıdır. Mevcut açılmış taşlara ise oyuncu kendi taşlarından ekleyebilir. Fakat bunun için oyuncunun en az 101 sayısına ulaşmış olması ve elini açmış olması gerekir.

Oyunun sonlandırılması için oyunculardan birinin ıstakasındaki tüm taşları oynamış ve son taşı masaya atmış olması gerekir. Eğer taş destesinde hiç taş kalmamış ise ve oyunculardan kimse oyunu bitirememiş ise her oyuncunun kalan taşları sayılır ve kendi puanlarına eklenir. El açmamış her oyuncuya 202 puan yazılır. Eğer oyunculardan her biri tüm taşlarını oynamış ve son taşı da masaya atmış ise -101 puan alır.

HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dehşete düşüren görüntü! Yiyecek bekleyen köpeğe...

Dehşete düşüren görüntü! Yiyecek bekleyen köpeğe...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Son dakika | 81 ile 'taksi' genelgesi! İşte uyulması gereken kurallar...

Son dakika | 81 ile 'taksi' genelgesi! İşte uyulması gereken kurallar...

Sıradaki Haber