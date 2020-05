101 Okey Oyna - İnternetten Ücretsiz Ve Online Olarak 101 Okey Oyna Oyunu Oyna

Türkiye'de en çok tercih edilen okey çeşidi olarak 101 okey öne çıkmaktadır. Klasik okeye göre daha eğlenceli ve heyecan dolu bir rekabet sunan bu oyun, özellikle online pek çok yeni insanla oynama fırsatı sunmaktadır.



101 Okey Oyna



Toplamda 106 taşla oynanan okey oyunu 4 farklı renk ile devam eder. 4 oyuncu ile değerlendirilen bu oyun aynı zamanda 1'den 13’e kadar taşlar eşliğinde klasik okeye göre daha değişik kuralı üzerinden değerlendirilir. Bu oyundaki temel amaç oyunu en az puanla bitirmektir. Dönüş yapılan bütün turların sonunda oyun bittiği zaman, elinde en az puan kalan oyuncu kazanmış olur.



Her tur bir oyuncunun oyunu bitirmesine kadar devam eder. Böylece 4’ten fazla tur dönme ile beraber sonuç olarak en düşük puana sahip olan oyuncu kazanır ve oyun yeniden başlar. Özellikle artık online şekilde ücretsiz değerlendirme imkanıyla 101 okey, bilgisayar üzerinden canlı potansiyel sağlamaktadır. Yepyeni insanlarla ücretsiz olarak sadece üyelik ile beraber bu oyunu güvenli bir altyapı sistemi eşliğinde değerlendirebilirsiniz.



İnternetten Ücretsiz ve Online Olarak 101 Okey Oyna Oyunu Oyna



Hem masaüstü versiyon hem de mobil destekli olarak farklı işletim sistemlerine göre 101 okey oyunu değerlendirebilirsiniz. Android ya da iOS işletim sistemine göre dilediğiniz her yerden uygulama paketi eşliğinde 101 Okey oyununa giriş yapabilirsiniz. Gerçek hayatta oynanan aynı kurallar çerçevesinde 101 Okey, online şekilde ve ücretsiz değerlendirme potansiyeli sunuyor.



Sadece kendiniz için belirleyeceğiniz bir nick ile beraber mail adresi üzerinden üyelik yeterlidir. Daha sonra ülkenin her yerinden yeni insanlarla canlı olarak 101 okey oyununa başlayabilirsiniz. İnternetten tamamen ücretsiz değerlendirme fırsatı sunan oyun, 7/24 keyifli bir zaman geçirme şansı tanımaktadır.

