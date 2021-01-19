Badminton Nedir, Nasıl Oynanır? Badminton Oyunu Kuralları Nelerdir?

Basketbol, tenis, futbol ve diğer sporlardan sıkıldıysanız eğer badminton oynayarak zamanınızı geçirebilirsiniz. Oynaması kolay ve bir o kadarda eğlenceli bir oyundur. Kendine has olan kuralları ile bu oyunu severek oynayabilirsiniz. Badminton kuralları ve oynanma şekli hakkındaki tüm bilgileri detaylı şekilde anlattık. Bu kuralları ve badminton oynanma şeklini öğrenerek bu sporu keyifle yapabilirsiniz.



Badminton Nedir?



Badminton oyununda iki kişi veya ikişer kişilik gruplar karşı karşıya geçer. Raket ve tüylü bir top eşliğinde oynanan bir spordur. File ile ortadan ikiye bölünmüş olan bir alanda oynanmaktadır. Badminton oyun alanı dikdörtgen şeklindedir. Rakipler topu karşı tarafa geçirerek sayı aramaktadır.



Badminton Nasıl Oynanır?



Sahanın iki tarafında oyuncular bulunur. Servis atışı ile oyun başlatılır. Bu servis atışı sahanın sağ tarafından kullanılır. Servisle atılan topun gittiği taraftaki oyuncu faul yaparsa yada top o kişinin sahasına düşerse servis atan oyuncu sayı kazanır. Say alan taraf servisin sahibi olan kişidir. Oyun bu şekilde oynanarak bir tarafın galip gelmesi beklenir. Atılan top rakip oyuncunun sahasına düşmek zorundadır. Eğer alanın dışına çıkarsa sayı geçersiz olur. Servisi başarılı kullanan sayıların sahibi olur. Bu yüzden badminton oyununda servis atışı oldukça önemlidir.



Badminton Oyunu Kuralları Nelerdir?

● İki oyuncuyla veya ikişer kişinin bulunduğu iki grup şeklinde oynanmaktadır.

● Badminton topu diye adlandırılan tüylü top eşliğinde oynanan bir oyundur.

● Oyunun amacı tüylü topu karşı tarafa geçirmektir.

● Oyunda servis kullanan kişi sayıyı alacak olan kişidir. Karşı rakibin bu servis atışını karşılaması gereklidir.

● Setin galibi olabilmek için 15 sayıya ulaşmanız gerekmektedir. 15 sayıya ulaşan setin galibi olur.

● Yazı tura atışı sonrasında servisi kullanacak olan kişi belirlenir. Servis atışı ile oyun başlamış olur.

● Servis kullanan kişi raketi bel seviyesinden aşağı indiremez. Aksi halde atış geçersiz olur.

● Tüylü topta yer alan mantarlı kafa aşağı bakmak zorundadır. Servis atan oyuncu buna dikkat ederek servis kullanmalıdır.

● Servis kullanan kişinin zıplaması yasaktır.

● Servis atışı sonrasında atılan topun karşı alana ulaşması gereklidir. Eğer top karşı sahaya ulaşmazsa veya top fileye çarparsa sayı geçersiz olur.