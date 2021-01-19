Bilardo Nasıl Oynanır? Bilardo Çeşitleri Ve Kuralları Nelerdir?

Bilardo oynanması kolay olan ve herkesin rahatlıkla yapabileceği bir oyundur. Önemli olan bilardo kuralları hakkında bilgi edinmek ve bu kurallara uygun şekilde bilardo oynamaktır. Kendine has kuralları olan bilardo zaman geçirmek için güzel bir tercihtir.



Bilardo Nasıl Oynanır?



Bilardo oynamak isteyen kişiler bilardo malzemelerini temin ederek hemen oynamaya başlayabilir. Dünyanın birçok yerinde popüler bir oyun olan bilardo için çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Bu turnuvalar ile popülerliğini artıran bir oyun olmayı başarmıştır.



Bilardo oynamak için bilardo masasına ihtiyaç vardır. Bu masa üzerinde yer alan toplara isteka ile vurarak sayı yapılmaya çalışılır. Bilardo masasında yer alan deliklere topu atarak sayı elde etmeye çalışılır. Oynadığınız oyunun türüne göre aldığınız sayılarla galip gelmeyi amaçlarsınız. Bilardo oyununda önemli olan ıstakayı doğru tutmak ve düzgün şekilde kullanmaktır.



Bilardo Çeşitleri Nelerdir?

● Amerikan Bilardosu (pool)

● 8 Top

● 14+1

● Snooker

● 3-Top (Karambol)

Bilardonun Kuralları Nelerdir?



Bilardo oyunu içerisinde farklı çeşitler bulunmaktadır. Ancak, bilardo oyunun genel kurallarını bilmek daha önemlidir. Temel kuralları öğrenerek bilardoyu en iyi şekilde anlayabilirsiniz. Öncelikle sabırlı olarak kendinize özel bir strateji oluşturmalısınız. Mantıklı tercihler ile başarılı bir şekilde bilardo oynamak mümkündür.

● Bilardo isteka kullanılarak oynanan bir oyundur. Toplara sadece isteka yardımıyla vurabilirsiniz.

● Top dışarı çıkarsa veya isteka kaçırılırsa bu faul sayılır. Ayrıca topa nizami vuruş dışında farklı bir vuruş yapılırsa bud faul sayılır.

● Faul yaptığınız zaman sayı kaybedilir ve sıra karşı rakibe geçer.

● Sayı almak için size ait olan topları deliğe geçirmeniz gerekmektedir. Yanlış topu deliğe geçirirseniz sayı karşı tarafa yazılır.

● Bir oyuncu topu deliğe geçirdiği sürece vurmaya devam eder. Sayı kaçırdığı zaman sıra rakibe geçer.

● Oyunun türüne göre ulaşılması gereken sayı önceden belirlenmektedir. Bu sayıya ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanmış sayılır.

● Deliğe sokulan her sayı için 1 puan kazanılmaktadır.

● Karşı rakibin dikkatini dağıtacak hareketler yapmak yasaktır.

● Oyuna kimin başlayacağı bant atılı yapılarak belirlenmektedir.

● Oyun sırasında falsolu atış başta olmak üzere değişik stillerde vuruş yapılabilir.

● Yapılan fauller sonucunda sıra karşı rakibe geçmektedir.