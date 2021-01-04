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04.01.2021 - 12:15 |

Cs:go Rütbeleri Nelerdir? Cs:go'da Oyununda Nasıl Rank Atlanır?

CS:GO çıktığı ilk günden beri çok sayıda oyuncuya ulaşan bir rekabetçi oyundur. CS:GO oyununda oynadıkça atlanılan rütbeler vardır. Bu rütbelerin sayısı azımsanmayacak kadar çok sayıdadır. Akılda tutmak da zor olabilmektedir. Bu yüzden CS:GO rütbeleri nelerdir ya da 'da CS:GO nasıl rank atlanır gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Cs:go Rütbeleri Nelerdir? Cs:go'da Oyununda Nasıl Rank Atlanır?

Rütbeler eskiden çok fazla sayıda değildi. Fakat oyuna gelen güncellemeler ile CS GO rütbeler arttı. Bu yüzden de akılda tutması zorlaştı. 

CS:GO Rütbeleri Nelerdir?

Hali hazırda on sekiz adet rütbe CS:GO'da yer almaktadır. Bu düşükten yükseğe rütbeler şu şekildedir:

Gümüş 1 

Gümüş 2

Gümüş 3

Gümüş 4

Seçkin Gümüş

Usta Seçkin Gümüş

Altın Nova 1

Altın Nova 2

Altın Nova 3

Usta Altın Nova

Usta Muhafız 1

Usta Muhafız 2

Seçkin Muhafız

Seçkin Usta Muhafız

Efsanevi Kartal

Usta Efsanevi Kartal

Birinci Sınıf Üstün Usta

Dünyaca Seçkin

CS:GO Oyununda Nasıl Rank Atlanır?

CS:GO oyununda rütbe yani rank atlamak için belirli bir düzen vardır. Oyunda k/ d /a adı verilen bir sistem vardır. Bu öldürme, ölme ve asist şeklindedir. Fazla öldürme ve asist olması ve az ölme olması k/ d/ a oranını yükseltir. Bu durum da oyunda MVP olma şansını arttırır. MVP olmak yani oyundaki en değerli olmak rütbe atlamayı sağlar. Ne kadar çok MVP olunursa rütbe atlamak o kadar kolay olur.

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