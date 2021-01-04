Cs:go Rütbeleri Nelerdir? Cs:go'da Oyununda Nasıl Rank Atlanır?
CS:GO çıktığı ilk günden beri çok sayıda oyuncuya ulaşan bir rekabetçi oyundur. CS:GO oyununda oynadıkça atlanılan rütbeler vardır. Bu rütbelerin sayısı azımsanmayacak kadar çok sayıdadır. Akılda tutmak da zor olabilmektedir. Bu yüzden CS:GO rütbeleri nelerdir ya da 'da CS:GO nasıl rank atlanır gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.
Rütbeler eskiden çok fazla sayıda değildi. Fakat oyuna gelen güncellemeler ile CS GO rütbeler arttı. Bu yüzden de akılda tutması zorlaştı.
CS:GO Rütbeleri Nelerdir?
Hali hazırda on sekiz adet rütbe CS:GO'da yer almaktadır. Bu düşükten yükseğe rütbeler şu şekildedir:
Gümüş 1
Gümüş 2
Gümüş 3
Gümüş 4
Seçkin Gümüş
Usta Seçkin Gümüş
Altın Nova 1
Altın Nova 2
Altın Nova 3
Usta Altın Nova
Usta Muhafız 1
Usta Muhafız 2
Seçkin Muhafız
Seçkin Usta Muhafız
Efsanevi Kartal
Usta Efsanevi Kartal
Birinci Sınıf Üstün Usta
Dünyaca Seçkin
CS:GO Oyununda Nasıl Rank Atlanır?
CS:GO oyununda rütbe yani rank atlamak için belirli bir düzen vardır. Oyunda k/ d /a adı verilen bir sistem vardır. Bu öldürme, ölme ve asist şeklindedir. Fazla öldürme ve asist olması ve az ölme olması k/ d/ a oranını yükseltir. Bu durum da oyunda MVP olma şansını arttırır. MVP olmak yani oyundaki en değerli olmak rütbe atlamayı sağlar. Ne kadar çok MVP olunursa rütbe atlamak o kadar kolay olur.