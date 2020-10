Dost Kazığı Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Dost kazığı özellikle üniversite yıllarının en unutulmaz ve güzel oyunları arasında geliyor. Vakit geçirmek ve eğlenceli bir zaman yaşayabilmek için, basit kuralları ile beraber en eğlenceli Kağıt oyunlarından biridir. 52’lik deste ile oynanan dost kazığı dört kişiyle oynanmaktadır. Oyundaki temel hedef ise en az ceza alarak oyunu bitirmektir.



Dost Kazığı Nasıl Oynanır?



Dost kazığı 3,5, 7, 9 ya da 11 üzerinden değerlendirilen bir oyundur. Genelde tek oynanan bu oyun aynı zamanda eşli olarak da değerlendirilir. Oyunda her el başlangıcında 4 tane kağıt ortaya açılır. Aynı zamanda her oyuncuya 4 tane kağıt dağıtılır ve saatin tersi yönünde oyun başlar. Burada önemli olan oyunun mantıklı şekilde kurulumunu gerçekleştirmektir. Aksi takdirde ceza yeme durumu ile karşı karşıya kalınabilir. Ortaya bırakılan ceza kağıtları ile beraber her önce verilecek ceza aynıdır.



Oyuncuların önlerinde ceza kartları bulunur. Eğer oyuncunun elindeki kart ile yerdeki kart aynı ise ceza bir sonraki oyuncuya yazılır. Böylece yan oyuncunun ceza alanına bir önceki oyuncunun kartları eklenir. Ayrıca yandaki oyuncunun ceza kartları ile beraber bir önceki oyuncunun kartları eşleşirse yine ceza olarak yazılabilir. Farklı puanlamalar üzerinden hesaplama yapılır ve ceza puanları yazılır.



Dost Kazığı Oyunu Kuralları



Oldukça basit kuralları ile beraber dost kazığı oyunu en zevkli kağıt oyunları içerisinde yer almaktadır. Özellikle buradaki temel kural en düşük ceza puanı ile oyunu bitirmektir. Aynı zamanda yerdeki kartlar ile eldeki kartlara dikkat edilmesi gerekir. Bu kartlar aynı olduğu zaman bir sonraki oyuncuya ceza olarak yazma kuralı vardır. Her oyuncuya oyun başlangıcı 4 tane kart verilir. Aynı şekilde yere 4 tane kart açılır ve oyun başlar.



Dost Kazığı Oyunu Taktikleri



Özellikle dost kazığı oyunu oynarken kartları takip etmek çok önemlidir. Aynı zamanda hangi kartını atılacağını tahmin edilmesi önemlidir. Özellikle kartları hafızada tutmak suretiyle bir sonraki oyuncunun ceza puanını ya da diğer oyuncuların ceza puanını arttırmak mümkün hale gelir. Bu konuda üstelik oyuna bağlı olarak farklı stratejiler geliştirmek de mümkün. Böylece her oyuncunun ceza puanı yükseltilebilir ve oyunu kazanma şansı daha yüksek hale gelir.