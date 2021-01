Futsal Nedir, Nasıl Oynanır? Futsal Oyunu Kuralları Nelerdir?

Klasik sporlardan sıkılanlar daha farklı spor alanlarına yönelmektedir. Futsal sporu bu anlamda güzel bir tercih olabilir. Futsal 1930'lu yıllarda Uruguay'da oynanmaya başlanmıştır. İlk başlarda yaygın olmayan bu spor günümüzde birçok ülkenin sevdiği ve zevkle oynadığı bir spor olmayı başarmıştır.

​​​​​​

Özellikle Pele başta olmak üzere birçok ünlü futbolcu bu sporu oynayarak örnek olmuşlardır. Bu sayede dünyanın birçok yerinde futsal oynanmaya ve sevilmeye başlanmıştır.



Futsal Nedir?



Futsal, mini futbol veya salon futbolu olarak bilinen bir spordur. Kendine has kuralları olan bu spor hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda oynanmaktadır. Yaygın olan oyun alanı ise kapalı salonlardır. Futbola benzeyen bir yapısı vardır ancak farklı kuralları bulunmaktadır. Futsalda amaç aldığınız topu karşı kaleye atarak sayı kazanmaktır. Bunu yaparken kurallar dışına çıkmak kesinlikle yasaktır.



Futsal Nasıl Oynanır?



Futsal oynamak için öncelikle iki takım oluşturulmalıdır. Ardından mücadele başlar. Müsabaka sırasında takım halinde bir oyun sergilemek önemlidir. Futsal sporunda kaleci aynı zamanda oyuncu olarak görev yapabilir. Futbolda ise kalecinin görevi sadece kalecilik yapmaktır. Futsalda ise bu durum değişiklik göstermiştir.



Kurallar çerçevesinde karşı kaleye giderek gol atmak amaçlanmıştır. Maç süresi boyunca bir tarafın maçı kazanması beklenmektedir. Aksi halde maç uzatmaya gider ve galip taraf olmazsa penaltı atışlarına geçilir.



Futsal Oyunu Kuralları Nelerdir?

● Futsal maçına çıkmak için sahada kaleci dahil 5 sporcunun olması gerekmektedir. Yedek oyuncu sayısı ise 7 kişiden oluşmalıdır.

● Maçın süresi toplam 40 dakikadır. 2 devre halinde oynanan futsalda her bir devre 20 dakikadan oluşmaktadır.

● Futsalın oynanacağı sahanın uzunluğu 38-42 metre arasında olmalıdır. Sahanın genişliği ise 18-25 metre arasınsa olmalıdır.

● Futsal oynamak için futsal topu gereklidir. Kendine has özelliği olan bu top olmadan oyun başlamaz.

● Oyuncu değişikliği sınırsızdır. Müsabaka durduğu zaman oyuncu değişikliği yapılabilir.

● Kural ihlali yapan oyuncuya sarı veya kırmızı kart gösterilir.

● Oyun normal süre içerisinde sonuçlanamazsa maç uzatmaya gider. Uzatma sonrasında galip gelen taraf olmazsa galip tarafı penaltı atışları belirler.

● Oyun içerisinde her devrede 1 dakikalık mola hakkı bulunmaktadır.