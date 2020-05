İhaleli Batak Nasıl Oynanır? İhale Batak Oyununun Kuralları Ve Puanlama Sistemi

İhaleli batak eşli ya da tek başına oynama imkanı vermektedir. Adından da anlaşılacağı üzere kart dağıtımı ile beraber ihaleyi alan oyunu başlatır ve oyun sonunda puanlar belirlenir. Buna bağlı olarak farklı puanlama ve kurallar ile beraber oyun sonuca bağlanır.



İhaleli Batak Nasıl Oynanır?



Öncelikle 52 kart içerisinden her oyuncuya 12 veya 13 tane kağıt dağıtımı gerçekleşir. Tabii bundan önce 52 kart dikkatli şekilde karıştırmak suretiyle adaletli bir oyun oynama imkanı yakalanır. Bu doğrultuda kozu belirleyecek olan durum ihaledir. Her oyuncu sırası ile belli bir rakam sayı söylemek suretiyle en yüksek rakamı yakalayan ihaleye alır. Bu doğrultuda eşsiz oyunlarda 4 eşli oyunlar ise 7 taban rakamdır.



İhaleyi alan oyuncu dilediği gibi koz seçme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda elinde olan kartlar üzerinde sinek, karo, maça ya da kupa arasından tercih yapılır. Eli kazanan oyuncu elindeki 4 kartı değiştirmek suretiyle kozunu daha yüksek noktaya çıkarır. En az 1 kat olmak üzere istediği sayıda 1 ile 4 arasında değişiklik yapabilir. Bu doğrultuda oyun devam ederken yerden gelecek kartlar ile beraber heyecan daha yüksek noktaya çıkar.



İhale Batak Oyununun Kuralları ve Puanlama Sistemi



52 kart içerisinden her oyuncu 12 ya da 13 tane kart da atılmak suretiyle oyuna giriş yapar. İhale içerisinde mutlaka en yüksek sayı yakalamak gerekmektedir. Oyuncular mutlaka elindeki kağıtları en küçüğünü elden çıkarmaya çalışır. Bu konuda belli başlı bazı stratejiler de öne çıkmaktadır. Örneğin oyuncular diğer oyuncunun daha yüksek kağıt atmasını ve o kağıdın elinden çıkması için strateji yapabilir.



Oyun bittiği zaman puanlama sisteminde oyuncular aldığı elin 10 katı kadar sayı kazanır. Bu doğrultuda özellikle koz alan kişi aldığı koz üzerinden eğer kaybederse yine 10 ile çarpılarak eksi puan alır.

