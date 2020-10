Mangala Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Eski dönemlerde taşlar değil de tohumlarla oynanan mangala oyunu ilk kez Orta Asya'da bulunmuştur. Daha sonra Türkler tarafından da oynanmaya başlanmıştır.



Mangala Nasıl Oynanır?



Mangala oyunu bir mantık oyunudur. Oldukça basit olan bu oyun bazı kurallar çerçevesinde oynanmaktadır. Oyunda genellikle yapılması gereken bir strateji oluşturmaktır. Kullanılan tarafından oluşturulan strateji daha sonra bu stratejinin de sürdürülmesi gerekir.



Mangala oyunu bazı kavramları sembolize etmektedir. Oyun içerisinde bulunan bu semboller 12 oyuk, 12 ayı, oyuklarda yer alan her 4 taş 4 ayı sembolize etmektedir. Ayrıca sol ve sağındaki hazineler de doğu ve batıyı sembolize etmektedir.



Bu oyun 2 kişi ile oynanmaktadır. Oyun içerisindeki her oyuncu 24 taşa sahiptir. Oyunda bulunan tahtada ise 12 oyuk bulunur. Bu oyuklara ev ya da çukur adı da verilmektedir. Oyuncuların ise kendi taraflarında 6 oyuk yer almaktadır. Oyuncular taş çıkarabilmek için kendi oyuklarını kullanırlar. Oyuncular kendi taraflarındaki oyuklardan taş çıkarırken rakibin oyuklarına taş bırakmaktadır. 6 oyuğun yanlarında ise birer büyük oyuk bulunmaktadır.



Büyük oyuklar hazine olarak bilinir. Bu oyundaki amaç her oyuncu kendi taşlarını hazine bölümünde toplayacaktır. Oyuncuların sağında bulunan oyuklar o oyuncunun hazinesi olmaktadır. İlk başlangıçta ise oyukta oyuncunun 4 adet taşı bulunmaktadır.



Oyun Kuralları ve Taktikleri



Mangala oyunu belirli kurallar eşliğinde oynanmaktadır. Bu nedenle oyuna başlamadan önce kuralları iyi bilinmelidir. mangala oyununun kuralları ise şunlardır:



- İlk sırada oyuna başlayacak oyuncu seçilmelidir. Daha sonra 4 taş alınarak sol kısma doğru oyuklara bırakılmaktadır. Buradaki en önemli kural oyuncunun aldığı oyuğa 4 taştan bir tanesini bırakmasıdır.



- Oyuncuların bıraktıkları son taş oyuncunun kendi hazinesine isabet eder ise bu oyuncu tekrar hamle yapabilir.



- Atılan son taş rakip oyuncunun oyuğuna çift yağar ise rakip oyuncu bu taşların hepsini hazinesine atabilir.



- Oyuncu kendi bölgesindeki herhangi bir boş oyuğa son taşını rakibinin oyuğunda bulunan taşları alabilir.



Mangala oyununun kuralları kadar taktikleri de çok önemlidir. Yapılacak ilk taktik ilk hamledir. Oyunda kura yapılır ve ilk oyuncu belirlenir. Burada uygulanacak taktik ise sın taşın hazineye taşınmasıdır.



Eğer rakip tek sayılı bir oyuk bırakmış ise bu oyuğu kullanıcılar kendi taşına denk getirmesi gerekir. Bu şekilde hem rakipler yıpratılır iken kuyuda bulunan tüm taşlar hazineye getirilir.