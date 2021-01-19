Masa Tenisi Nasıl Oynanır? Maddeler Halinde Masa Tenisi Kuralları Nelerdir?

Sporla uğraşan çok sayıda insan bulunmaktadır. Spor sayesinde saha sağlıklı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Futbol ve basketbol popüler sporlar olsa da gün geçtikçe masa tenisi oynayanların sayısı artmıştır. Bunun temel nedeni ise masa tenisinin zor bir spor olmaması ve zevkli bir spor dalı olmasıdır. Her yaştan kişi için masa tenisi oynama şansı bulunmaktadır. Tabi bunun için masa tenisi kurallarını iyi bir şekilde öğrenmek gereklidir. Masa tenisi en zevkli sporların başında gelmektedir.

Masa Tenisi Nasıl Oynanır?



Masa tenisi oynamak için öncelikle 2 kişi olmak gereklidir. Masa tenisi karşılıklı iki kişi ile oynanmaktadır. Ayrıca en fazla 4 kişi ile oynama şansınızda bulunmaktadır. Yaygın olan oynama şekli genellikle iki kişi şeklindedir. Dört kişi oynamak istediğinizde ise karşılıklı iki kişilik takımlar kurarak masa tenisi oynayabilirsiniz.



Masa Tenisi Oynamak İçin Gerekli Malzemeler

● Masa tenisine uygun masa

● Plastik masa tenisi topu

● Masa tenisi filesi

● Masa tutacağı

● Masa Tenisi Raketi

Masa Tenisinin Kuralları Nelerdir?



Masa tenisi malzemelerini tedarik ettikten sonra masa tenisi oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca masa tenisi oynamasanız bile heyecanlı masa tenisi maçlarını izleyebilirsiniz. Bu oyunun belirli kuralları vardır. Nerede olursa olsun masa tenisi oynamak için bu kurallara uymanız gerekmektedir.

● Masa tenisine başlamak için öncelikle servis atışı yapılır. Servis atışının ardından oyun başlar.

● Bir setin bitmesi için 11 sayı gereklidir.

● Toplam 5 sayıda bir servis atışı değişir. Set bitimlerinde oyuncular yer değiştirir.

● Oyunun amacı size gelen topa bir kez vurarak karşı tarafa topu geçirmek ve sayı kazanmaktır.

● Setlerde eşitlik olursa seti kazanan kişi olana kadar oyun uzatmaya gider.

● Topa sadece raket ile vurulmalıdır ve onun dışında herhangi bir müdahalede bulunamazsınız.

● İki kişilik müsabakalarda 3 seti kazanan maçın galibi olmaktadır. 4 kişilik oyunlarda ise 4 seti kazanmak gereklidir.

● Servis kullanılırken top kendi sahanıza sadece bir kez değmelidir. Birden fazla değerse sayıyı karşı taraf alır.

Masa tenisinin kurallarını gayet açık bir şekilde öğrendikten sonra bu sporu zevkle yapabilirsiniz. Hareket ederek oynanan bir spor olduğu için sağlık açısından yararlı bir spordur.