Monopoly Nasıl Oynanır? Monopoly Oyunu Kuralları Ve Oynanılışı

Oyunların amacı genellikle kazanmaktır. Tabi kazanmak için eğlenmekte gereklidir. Monopoly oyunu bu anlamda oldukça başarılı bir oyundur. Oyunu kazanmaya çalışırken fazlasıyla eğleniyorsunuz. Bu sayede zamanı dolu dolu geçirmiş olacaksınız. Tabi oyunları oynamak için kurallarını iyi bilmeniz gereklidir. Monopoly oyunu için kurallar net ve açık bir şekilde belirlenmiştir.



Monopoly Nasıl Oynanır?



Monopoly oyunu, popüler olan kutu oyunlarından birisidir. Oyunda yapmanız gereken emlak işleri vardır. Alım, satım ve kiralama yaparak oyunda para kazanmaya çalışıyorsunuz. Tabi bu paralar Monopoly paralarıdır. Oyun içerisinde akıllı hamleler ile başarılı bir ticaret yapmanız gerekmektedir.

● Oyuna başlamadan önce kasa hazırlanır ve güvenilir bir kişi bankacı olarak seçilir.

● Ardından her oyuncu kendisine bir piyon seçer ve oyun sonuna kadar bu piyonla devam eder.

● Oyunculara başlangıçta bir miktar para dağıtılır. Oyunun kuralları anlatıldıktan sonra oyunun hazırlık aşaması biter ve oyuna başlanır.

● Oyuncular sırayla zar attıktan sonra piyonlar ilerler ve ticaret başlar. Piyonunuzun üzerinde bulunduğu haneyi satın almalısınız. Eğer satın almak istemezseniz sıra diğer oyuncuya geçer ve oyun devam eder. Tabi Monopoly kurallarına göre denk gelinen haneler satın alınmazsa açık artırma yapılmalıdır. Bu kuralada dikkat etmeniz gerekmektedir.

● Oyun ilerledikçe kendinize özel alanlar kurup yeni mülkler alabilirsiniz.

● Oyunu kazanmak için en fazla gayrimenkula sahip olmak gereklidir. Eğer iflas ederseniz oyundan elenirsiniz. İflas etmeden başarıya ulaşan kişi oyunun galibi olmaktadır.

Monopoly Oyunu Kuralları ve Oynanışı Nasıldır?

● Oyuna ilk başlayacak kişi zar atışı ile belirlenir.

● Oyuncu sayısı en az 2 en fazla ise 8 kişiden oluşmalıdır.

● Oyun süresi kişilere göre değişiklik gösterebilir.

● Oyunu oynamak için yaş sınırı en az 8 yaştır. 8 yaşından büyükler bu oyunu oynayabilir.

● Oyun ticarete dayalı bir oyundur.

● Oyun içinde zar atarak ilerliyorsunuz ve mülkleri alıp satarak oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz.

● Piyonun üzerine gelen haneyi satın almak istemezseniz burası ihale usulü satılmalıdır.

● Sahibi olduğunuz arsada ev kurmak için aynı renkteki tüm arsaları satın almanız gerekmektedir.

● Vergi hanelerine denk gelince buradaki bedeli bankaya ödemeniz gerekmektedir.

● Paranız bittiğinde arazi veya mülk satabilirsiniz. Eğer yine paranız biterse iflas ederek oyuna veda edersiniz.