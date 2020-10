Pis Yedili Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Pis yedili iki veya daha fazla oyuncu ile 52 ya da 104 kart üzerinden oynanan bir iskambil oyunu olarak öne çıkıyor. Özellikle basit kuralları ve herkesin kolayca anlayabileceği taktikleri üzerinden, her yerde hem aile ile hem de arkadaşlar arasında değerlendirilebilecek oyunlardan biridir.



Pis Yedili Nasıl Oynanır?



Pis yedili en az 2 kişi olmak suretiyle daha fazla oyuncu üzerinden oynanır. Aynı zamanda 52 kart ya da 104 kart üzerinden de değerlendirilebilir. Bu oyundaki temel amaç eldeki tüm kartları diğer oyunculardan önce bitirmektir. Pis Yedili 52 kart ile oynanırken jokersiz değerlendirilir. Ancak 104 kartı ile oynanırken ister jokerli ister jokersiz şekilde değerlendirilebilir.



Pis Yedili oyununa sinek ile başlamak mecburidir. Eğer oyuncunun elinde sinek kartı yok ise, o zaman eline sinek gelene kadar yerden kart çeker. Daha sonra her oyuncu yerdeki kartın cinsine göre ya da sayısına bağlı olarak aynı kartları atmaya çalışır. Aynı zamanda Joker olarak her oyuncu vale de atabilir. Bu şekilde oyun devam ederken eğer elinde bir kart yok ise, kişi pas diyerek oyuna geçebilir.



Pis Yedili Oyun Kuralları



Bu eğlenceli ve keyifli oyun için belli başlı bazı kurallar bulunmaktadır. Pis yediliyi doğru şekilde oynayabilmek için mutlaka bu kuralları bilmek gerekir.



- İlk elde sinek atmak mecburidir.

- İlk elde ayrıca özel kartların kendine has özellikleri işe yaramaz.

- Bir oyuncu eğer elinde tek kart kalır ise, ‘tek’ demek mecburiyetindedir. Eğer elindeki tek kartı ile bitemiyorsa o zaman yerden kart çekmek zorundadır.

- Oyuncular yerden arzu ettikleri kadar kart çekme özgürlüğüne sahiptir.



Bu kurallar dahilinde oyun devam eder ve elde hiç kart kalmayana kadar sürer.



Pis Yedili Taktikleri



Özellikle sinek oyunda en erken bitecek kart olduğu için stratejik bir özelliğe sahiptir. Bunu unutmadan ve akılda tutmak suretiyle oyuna devam etmek gerekir. Özellikle yere düşen kartları takip etmek, buna göre eldeki kartları yeni atıp bitirebilmek için çok önemlidir. Aynı zamanda sinek, as ve vale ile beraber Joker gibi önemli kartları duruma göre doğru zamanda ve doğru şekilde değerlendirmek en önemli taktikler arasındadır.