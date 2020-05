Pişti Nasıl Oynanır? Pişti Kağıt Oyununun Kuralları, Oynanılışı Ve Puanlama Sistemi

52 deste ile oynanan pişti, 2 ya da 4 kişi ile değerlendirilebilen keyifli bir oyundur. Basit dağıtıma ve başlangıcı ile beraber, aynı rakamların üst üste gelmesiyle yerdeki kağıtların toplanması üzerinden oyun basit temele bağlıdır.



Pişti Nasıl Oynanır?



Oyun başlarken her oyuncuya 4’er tane kağıt dağıtımı yapılır. Aynı zamanda yere 3 kapalı ve 1 açık kağıt yerleştirilir. Oyun bu şekilde başlaması ile beraber yerdeki kağıtla aynı rakam atılırsa yerde olan tüm kağıtlar alınır. Ayrıca Joker bu oyunda en önemli kağıttır. Yerde hangi numaralı kağıt olursa olsun joker bütün kağıtları alma hakkına sahiptir.



Diğer yandan oyunda karo, sinek, maça ya da kupa fark etmeden aynı rakamlar üst üste geldiğinde yerdeki kağıtlar alınır. Oyunun en can alıcı noktalarından biri ise pişti olarak bilinen bölümdür. Yerde hiç kağıt yokken rakibiniz gene bir kağıt attığında, eğer siz aynı numarada kağıt atarsanız o zaman pişti olur. Daha sonra oyun yeniden rakibin attığı kağıt ile beraber devam eder.



Pişti Kağıt Oyununun Kuralları, Oynanılışı ve Puanlama Sistemi



Pişti oyununun kuralları oldukça basittir. 4 kart ile başlayan oyunda yerdeki cevaplar üst üste aynı rakam geldiğinde alınır. Diğer taraftan oyuna ilk başlayan kişi yerdeki kapalı olan 3 karta bakma hakkına sahiptir. Böylece buna göre bir kart atabilir. Pişti oyununda puanlama sistemi de oldukça basittir.



En yüksek puan piştidir ve 10 puan alınır. Aynı zamanda oyun sonunda kişinin elinde kalan her As 1 puandır. Sinek 2’li 2 puan ve karo 10'lu ise 3 puan olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde Vale yine 1 puan olarak öne çıkmaktadır. Eğer elde bulunan kart sayısı rakibinin kağıdından fazla ise 3 puan daha eklenir. Bu doğrultuda puanlama yapılır ve oyuna yeniden dağıtım yapılarak başlanır.

