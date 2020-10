Sudoku Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Sudoku kağıt üzerinde oynanan oyunlardan birisidir. Genellikle gazetelerin bulmaca sayfalarında yer alır. Kolay, orta ve zor şeklinde aşamaları vardır. Doğrudan rakamlarla oynanan ve rakamların birbiriyle bir bütünlük sağlamasına yönelik analitik zeka gerektiren bir oyundur.



Sudoku Nasıl Oynanır?



Sudoku oyunu 9 hücreden oluşur. 9x9 kare zeminde birleştirilir ve içerisine 1'den 9'a kadar sayılar eklenir. Zemin üzerinde yer alan her kare aslında 9'a kadar olan sayılardan birini içermektedir. Size verilen sayılarla, boşluklara gelen sayıları eşleştirip bir bütün oluşturmamız gerekiyor.



Her satır ve sütuna sadece 1'den 9'a kadar olan rakamlardan bir defa yazabilirsiniz. Bu kural aslında sudokunun en önemli kuralıdır. Yani aynı satır üzerinde aynı sayı birden fazla yazılamaz. Aynı durum sütun için de geçerlidir. Sudoku oyununun doğru şekilde çözebilmek için öncelikle size verilen sayıları doğru hesaplamanız gerekir. Yani satır ve sütunun arasına farklı şekilde yerleştirilen sayıları düşünerek bu sayılardan eksik olanları 9'a kadar yerleştirmelisiniz. Hiçbir satır hiçbir sütunla çakışmamalıdır.



Oyun Kuralları ve Taktikleri



Sudoku oyununda temel olarak üç kural baz alınır. Sudoku oyununun oynanması için kurallar şu şekildedir;

- sütunun her birinde 1’den 9’a kadar olan sayıların hepsi olmalı ama her sayıdan bir kez yazılmalıdır.

- Her satırda yine bütün sayıları olmalı ama her sayıdan sadece bir kez yazılmalıdır. Sudoku içerisinde yer alan 3 x 3 kareler, oyun içerisinde bölge olarak bilinir. Bütün sayılar bu alana da bir kez yazılabilecektir.



Oyunun doğru oynanabilmesi için bu kurallara birebir uyulması gerekir. Aksi halde sütuna ya da satıra birden fazla aynı sayı yazıldığında sudoku oyununda hata ortaya çıkar.



Sudoku Oyunu Kaç Kişiyle Oynanır?



Sudoku oyunu hem bulmaca hem analitik zeka gerektiren bir oyundur. Bu nedenle sudoku oyunu tek kişilik oynanabilen bir oyun şeklinde karşımıza çıkar. Yani sudoku oyunuyla yalnızca kendi kendinize eğlendirebilirsiniz. Geniş arkadaş gruplarını bir araya getiren ve eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayan bir oyun türü değildir.



Bir sudoku çizelgesi varsa bir kalem sayesinde kolaylıkla oyuna başlayabilirsiniz. Ekstra herhangi bir materyale ihtiyacınız bulunmamaktadır. Oynunu tek başınıza oynadığınız gibi sudoku oyunu için gazete ya da dergilerden de yararlanabilirsiniz. Birçok gazete ve dergi sudoku oyununa sayfaları arasında yer vermektedir. Tabi ki sudoku tutkunları için ayrı bir kitapta oluşturulmuştur. Kitabın tamamında sudoku kuralları ve örnek sudokular yer almaktadır.