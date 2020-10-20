Tombala Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Tombala oyunu günümüzde hem gerçek hayatta hem de casino oyunları içerisinde değerlendirilmektedir. Canlı olarak hem para yatırmak suretiyle hem de ücretsiz şekilde oynama imkanı tanıyor. Tabii bu oyunun nasıl oynandığını ve kurallarının neler olduğunu öğrenmek isteyen pek çok kişi de bu konuda araştırma gerçekleştirmektedir.



Tombala Nasıl Oynanır?



Tombala özel olarak hazırlanmış bir torba içerisindeki 1’den 90’a kadar olan sayılarla bu sayılara ait farklı rakamların bulunduğu kağıtlarla oynanır. Oyun başlamadan önce oyunculara bu kartlardan bir ya da birden fazla verilir. Daha sonra bir kişi torbadan sorumlu olur ve torba içerisinde sırasıyla numara çekilişi yapılır. Bu çekiliş ile beraber rastgele çıkan rakam okunur ve kartında o numara var ise oyuncu numaranın üstünü kapatır.



Oyun Kuralları ve Taktikleri



Tombala oyun kuralları ve taktikleri ile beraber oldukça basit ve eğlenceli bir oyundur. Her bir kartın üzerinde üç ayrı satır vardır. Bu satırların üzerinden yan yana farklı rakamlar bulunur. Torba içerisinden numaralar çekilirken ilk satır tamamlandığı zaman 1. çinko olur. Geleneksel olarak çinko yapan kişi 1. çinko diye bağırır. Daha sonra ikinci çinko ile iki satır biterken bütün numaralar kapandığında tombala olur. Yani oyuncu kartındaki tüm numaralar çektiği zaman tombala yapar ve oyunu kazanmış olur.



Bu oyun genelde şansa dayalıdır. Yani herhangi bir taktik yapmaya gerek olmaz. Fakat geleneksel olarak eğlence amaçlı daha çok numaraların çıktığı kart seçimi yapılabilir. Elbette bu kesin kazanmak anlamına gelmez fakat tombala içerisinde önemli bir taktik olarak öne çıkıyor. Bunun dışında şansı artırmak için birden fazla kart alarak oyun oynamak yine taktikler içerisindedir.



Tombala Nerelerde Oynanır?



Tombala hem eğlence amaçlı bir araya gelerek hem de casino oyunları içerisinde değerlendirilmektedir. Özellikle son dönemlerde canlı platformlarda internet üzerinden pek çok kişi bu oyunu oynuyor. Ancak özellikle yılbaşı başta olmak üzere birçok farklı özel günlerde tombala oynanır. Aynı zamanda eş zamanlı olarak canlı mekanlarda da yine eğlence amaçlı küçük paralar ile tombala oynanan yerler vardır. Bu yerler bazı ülkelerde yasal olurken bazılarında ise yasal değildir. O yüzden daha çok bireysel aile içerisinde ya da internet üzerinden oynanır.